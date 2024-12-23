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خارج الحدود

الحوثيون: نفذنا عمليتين على هدفين عسكريين إسرائيليين في منطقتي عسقلان ويافا

الحوثيون، فيتو
الحوثيون، فيتو

أعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) اليوم الاثنين، تنفيذ عمليتين عسكريتين على هدفين عسكريين إسرائيليين في منطقتي عسقلان ويافا.

 

نتنياهو يوجه تحذيرا إلي الحوثيين

توعد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، مساء الأحد، جماعة أنصار الله (الحوثيين) وقال: "هجومنا في اليمن لن يكون الأخير وستدفعون ثمنا باهظا".

من جهته، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد: إن تل أبيب ستتحرك ضد الحوثيين كما تعاملنا بقوة ضد الأذرع التابعة لمحور الشر الإيراني، وذلك وفق تعبيره.

ويوم الخميس، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "بعد حماس وحزب الله ونظام ‎الأسد فإن ‎الحوثيين تقريبًا هم الذراع الأخيرة الباقية لمحور الشر الإيراني"، وذلك وفق تعبيره.

وأضاف نتنياهو: "سلاح الجو الإسرائيلي هاجم أهدافًا استراتيجية للحوثيين في ميناء الحديدة وعمق ‎اليمن.. الحوثيون يتعلمون بطريقة صعبة أن من يهاجم إسرائيل سيدفع ثمنًا باهظًا".

 

غارة على منشآت استراتيجية وبنية تحتية ومحطة كهرباء كبيرة في صنعاء

واستهدف الطيران الإسرائيلي محافظتي صنعاء والحديدة باليمن، الخميس، بـ15 غارة على منشآت استراتيجية وبنية تحتية ومحطة كهرباء كبيرة في صنعاء.

وقالت وسائل إعلام يمنية تابعة للحوثيين: إن غارات جوية أصابت العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة في وقت مبكر اليوم الخميس.

وأضافت، أن الغارات استهدفت محطتين مركزيتين للطاقة جنوب وشمال العاصمة.

وقالت وكالة سبأ اليمنية للأنباء: إن أربع غارات استهدفت ميناء الحديدة واستهدفت غارتان منشأة رأس عيسى النفطية.

وأوضحت مصادر بسقوط شهداء وجرحى من موظفي منشأة رأس عيسى النفطية بالحديدة جراء عدوان الاحتلال على المنشأة.

 

الهجوم الإسرائيلي على اليمن

وأدت الهجمات الإسرائيلية إلى انقطاع الكهرباء بشكل كامل في صنعاء، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إنه للمرة الأولى منذ أكتوبر يتم تنفيذ هجوم على اليمن.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم استهداف منشآت استراتيجية وبنية تحتية عسكرية وأحد الثكنات التابعة للحوثيين بالإضافة لمحطة كهرباء كبيرة في صنعاء والحديدة، وقد لمحت وسائل إعلام إسرائيلية غير رسمية إلى أن الهجوم إسرائيلي.

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الحوثيون عسقلان ويافا عسقلان يافا جماعة انصار الله نتنياهو اليمن

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