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خارج الحدود

السلطات الإيرانية تقرر رفع الحظر عن تطبيقات واتساب وجوجل بلاي الأمريكية

إيران، فيتو
إيران، فيتو

قررت السلطات الإيرانية، اليوم، رفع الحظر عن منصة واتساب للتراسل الفوري، وتطبيق جوجل بلاي كخطوة أولى لتخفيف القيود على الإنترنت، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام رسمية.

إيران ترفع الحظر عن واتساب وجوجل بلاي

وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، أنه خلال اجتماع عقد برئاسة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، لمناقشة هذه المسألة، صوت الأغلبية لصالح رفع القيود على استخدام بعض المنصات الأجنبية الشهيرة مثل واتساب وجوجل بلاي. 

إيران تخفف القيود عن وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية

وتعد الضوابط على استخدام الإنترنت في إيران، من أشد أنواع القيود المفروضة صرامة في العالم، لكن العديد من الإيرانيين يلتفون على تلك القيود خاصة وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية عبر استخدام شبكات افتراضية خاصة.

وفى هذا السياق، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إيران، ستار هاشمي: "اليوم اتخذنا الخطوة الأولى لرفع القيود عن الإنترنت".

 

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