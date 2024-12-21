السبت 21 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

استقالة أول مسئولة في حكومة الرئيس الإيراني

بزشكيان، فيتو
بزشكيان، فيتو

أعلنت مساعدة الرئيس الإيراني لشئون الحقوق والحريات الاجتماعية، سكينة سادات باد، مساء السبت، استقالتها من الحكومة، لتكون أول مسئول يستقيل من حكومة الرئيس مسعود بزشكيان.

استقالة أول مسئولة في حكومة الرئيس الإيراني

وقالت سادات باد في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس": "عند دخولي الحكومة في مارس 2023، رغم أنني لم أقم بأي علاقة عمل مع الحكومة، سلمت رخصة المحاماة إيمانًا بسيادة القانون، ولقد قمت الآن بإلغاء الترخيص. لقد حاولت دائمًا أن أكون محامية نزيهة لشعب إيران الكريم"، وفق قولها.

وكان الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي قد عين سادات باد في مارس 2023 في منصب مساعدة الرئيس لشئون الحقوق والحريات الاجتماعية.

وبعد وفاة رئيسي في تحطم مروحيته في 19 مايو 2023، واستمرارًا في ولايته الانتقالية، أبقى الرئيس الجديد، مسعود، سادات باد في المنصب ذاته بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية المبكرة في يونيو 2023.

وتعتبر سادات باد محامية بارزة في مدينة مشهد شمال شرق إيران، وتنتمي إلى التيار الأصولي المتشدد، حيث كانت عضوًا في مقر إبراهيم رئيسي في الانتخابات.

 

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