الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

نزيل جهنم.. يوسف ندا!

في الممر الواصل بين مطعم الجامعة إلى كافتيريا كلية التجارة وكنا على التو انتهينا من محاضرة مشتركة للفرقتين الثالثة والرابعة بقسم العلوم السياسية بجامعة أسيوط، وإذ بصديقي (صحفي مرموق اليوم بصحيفة معروفة)؛ يسألني: شفت الوثيقة الخطيرة دي؟!
 

قلت: أي وثيقة؟! 
قال وهو يقدم كتابا بعنوان وثيقة العمل الإسلامي: أهو.. ده. 
قلت: وهل بداخل الكتاب أي وثيقة؟ أي مستند؟ أي إشارة لأي وثيقة أخرى في أي مكان آخر خارج الكتاب يمكن الرجوع إليها؟!

 
قال مندهشا من الرد الفوري: إنت شفت الكتاب؟!
قلت: أيوة!


لماذا نحكي هذه القصة لمدخل في الحديث عن وزير مالية التنظيم الدولي ومغارة علي بابا الحقيقية للجماعة، ورجل المهام القذرة والمعقدة لأخطر جماعة علي سطح الأرض؟! لأن الكتاب المذكور وقد وضع عليه اسم أحد قيادات الإخوان اسمه علي جريشة، ويحمل العنوان أعلاه وهو كتاب عادي، بزعم أصحابه أنه يحمل تفاصيل مؤامرة خطيرة علي الإسلام!

 
تمر الأيام.. ونتخرج.. ونعمل بالسياسة والصحافة معا.. ونصطدم بالجماعة الملعونة.. ودخلنا في مناقشات حادة حول مجموعة من إصدارات الجماعة لجابر رزق وأحمد رائف وأحمد عادل كمال و.. وزينب الغزالي.. واستهلكنا وقتا طويلا في الرد علي ما تحتويه من إفك وأكاذيب وافتراءات وخيال مريض..

حتي لمحنا ذات يوم مقال للزميل العزيز هيثم أبو زيد -إخوانجيا سابقا ترك الجماعة في لحظة صدق مع النفس- يكتب ما ملخصه الآتي: عاد يوسف ندا إلي مصر بعد 2011، وفي مكتب المهندس أبو العلا ماضي بنهاية شارع القصر العيني وبوجود عدد من قيادات حزب الوسط حضروا لمقابلة الأسطورة الإخوانجية يوسف ندا..

 

وفجأة يباغته ماضي بسؤال أراد له تفسيرا فقال: يقول الإمام ابن حنبل "بيننا وبينكم الجنائز" -أي أن الجنائز تشهد لأصحابها- وجنازة جمال عبد الناصر هي الأكبر في التاريخ فكيف ينسجم ذلك مع قصص التعذيب التي روتها زينب الغزالي وحضرتك -والكلام لأبو العلا ماضي- تعرفها جيدا وتعرف ما تعرضت له؟! 


يضيف ماضي وكل من حضروا اللقاء ونشروه بعده عبر أكثر من وسيلة وفي أكثر من مناسبة، حيث رد يوسف ندا وقد استلقى علي ظهره من كثرة الضحك: أنا المؤلف الحقيقي لكتاب زينب الغزالي، وألفت معه وثيقة العمل الإسلامي!

 
راح الرجل في الضحك، وفي الاستطراد.. ومنه أن زينب الغزالي نفسها سألته: وهل سيصدق الناس كل ذلك؟! فقال لها: شعبنا عاطفي.. وسيصدق!


راح هو في الضحك. وراح ماضي في الدهشة وراح أمثال هيثم أبو زيد في البكاء من جماعة صدقوها وصدقوا كتبها وشيوخها.. وغادرها إلي الأبد!
 

كم من الآلاف فتنهم كتاب زينب الغزالي؟! أو استفزتهم وثيقة العمل الإسلامي المزيفة؟! كم ضحية صدقت يوسف ندا وقررت الانتقام من التعذيب ومن أعداء الإسلام فانجرفت للتكفير والعنف؟! كم من الدماء أريقت بسببه؟! كم أسرة تحطمت احلامها وتفسخت علاقاتها وتفككت أواصرها؟! كم وكم وعشرات الأسئلة تسبب فيها هذا الذي رحل قبل أيام؟!

 

السعودية لم تنسحب من بريكس!

صرخة في مكتب محافظ الإسكندرية!


سيقولون: كيف تقول أن رجل في جهنم وأمره بين الله؟! ونقول: تراث الرجل في التزييف والتلفيق والكذب يكفي.. وأعماله بأمواله في جزر البهاما وكلها عري ومخدرات يكفي.. ومع ذلك فلننقلها من التوقع إلى التمني.. نعم.لا شماتة في الموت.. لا نقلد الإخوان في ذلك.. رغم أنهم يفعلونه كل يوم ورغم إهاناتهم وافتراءاتهم على موتى في رحاب ربهم.. لكن إلى جهنم يا يوسف!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

يوسف ندا الجماعة الملعونة التنظيم الدولي وفاة يوسف ندا القيادي بجماعة الإخوان المسلمين يوسف ندا زينب الغزالي ابو العلا ماضي الكاتب الصحفي احمد رفعت فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

إبراهيم رضوان.. الذي اختطفني إلى طلخا!

بودكاست محمد العسيري والوثائقية!

روح فاروق شوشة واتصال علي "الهوى" مباشرة!

افصلوا عماد أديب مرة أخرى!

بيان بشار الأسد.. ماذا يعني؟
ads

الأكثر قراءة

أستاذ بجامعة هارفارد: مصر ستصبح أول دولة في العالم بلا أطباء

«سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي» أمام جلسة الاستئناف غدًا.. انسحاب محاميين من هيئة الدفاع عن عمر زهران.. المحكمة تقضي بالسجن سنتين وتستند على 3 أدلة.. وهذا موقف نقابة السينمائيين (صور)

بالأسماء، قرار جمهوري بالعفو الرئاسي عن 54 محكومًا عليه من أبناء سيناء ( تحديث)

مسيحيو سوريا يتظاهرون في دمشق للتنديد بحرق شجرة الكريسماس (فيديو)

الأهلي يكشف آخر تطورات صفقة بغداد بونجاح

فريق الزمالك يصل إستاد الكلية الحربية استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش

محمد صلاح يحتفل مع نجوم ليفربول بأعياد الكريسماس

الصقر يكشف حقيقة التحقيق مع كهربا بسبب فيديو المشاجرة في الملهى الليلي

منوعات

المزيد

بصر حاد وذكاء مذهل، حقائق لا تعرفها عن حيوانات المزرعة‎

مقطع مرعب، القدر ينقذ رجلين من تحت عجلات شاحنة (فيديو)

توقعات برج الثور 2025، الحب في انتظارك ومثابرتك تؤتي ثمارها

بابا نويل يهنئ رواد الفضاء الروس بقدوم العام الجديد

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الثلاثاء، المعبأ يسجل 35 جنيها

استقرار أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 24-12-2024

أسعار الخضروات اليوم، انخفاض البطاطس وارتفاع الكوسة والخيار في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض التمر والجوافة في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

قطار الملك المصري لا يتوقف.. أرقام محمد صلاح في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اللص في المنام وعلاقته بالاستقرار المادي وشفاء المريض

أسماء سورة الحديد وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

تفسير رؤية أكل اللحم في المنام وعلاقتها بتحسن الأحوال المعيشية

المزيد
الجريدة الرسمية