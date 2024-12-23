الإثنين 23 ديسمبر 2024
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السعودية لم تنسحب من بريكس!

في يونيو الماضي وفي مدينة نوفوجورد الروسية أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف بعد الاجتماع الوزاري لدول البريكس بأن الوفد السعودي بالاجتماع أبلغ الوفد الروسي أن عدم مشاركة المملكة في فعاليات المنظمة يعود لعدم استكمال إجراءات الانضمام للمجموعة!والسؤال: ما هي إجراءات الانضمام للبريكس؟

 قبل الإجابة نعود إلي قمة قازان أكتوبر الماضي حيث تغيب الأمير محمد بن سلمان ولي عهد الشقيقة السعودية، لكون أكبر إشارة علي عدم حسم الموقف السعودي بعد الحديث المشار إليه للوفد السعودي وبعد تصريحات أكثر وضوحا لمحمد الزيات أحد المقربين من دوائر القرار بالسعودية.. 

ويعمل مديرا تنفيذيا لمركز ومؤسسة اليمامة للابحاث والدراسات بالرياض (واحدة من أقدم مؤسسات البحث والنشر في الشقيقة السعودية حيث تأسست عام 1963 وتصدر عنها جريدة اليمامة) بأن المملكة لم تحدد حتي اللحظة قرارها النهائي بشأن الانضمام للبريكس أو شكل التعاون مع المجموعة، وهل ستكون عضوًا كاملًا أم ستكتفي بصفة المراقب!


الأمر حسمته صراحة وكالة الأنباء السعودية في ختام مؤتمر قازان، لكن لم ينتبه أحد للخبر وقتها إلا الروس الذين تنبأوا بتمثيل سعودي أقل من باقي الدول، حيث أكدت الوكالة وبالنص "أن مشاركة الأمير فيصل بن فرحان في المؤتمر وترؤس وفد المملكة بصفتها دولة مدعوة للانضمام للمجموعة"! 

 

أي إنها حتي انعقاد مؤتمر قمة المجموعة لم تنضم! لتؤكد الوكالة هكذا ما قاله قبل ذلك بعشرة أشهر كاملة ماجد القصبي وزير التجارة السعودي في دافوس بسويسرا في يناير من العام الحالي، حين قال إن السعودية لم تنضم رسميا إلي بريكس! 

 

وهو ما أكده نائب وزير الخارجية الروسي سيرجى ريابكوف في صيغة تزيل اللبس، وترفع الحرج أن المملكة العربية السعودية تتمتع بصفة عضو مدعو إلى المشاركة في المجموعة! التصريح قاله بعد يومين من انتهاء قمة قازان!

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السؤال المؤجل إذن: هل هناك إجراءات بروتوكولية للانضمام للبريكس مثل باقي منظمات العالم؟! للأسف لا.. حتي اللحظة طلب انضمام وقرار من المجموعة.. يمكن خلال الفترة بينهما تتراجع الدولة التي قدمت الطلب.. لكن لا توقيعات ولا تعهدات ولا تزكيات.. ولذلك فالسعودية لم تنضم أصلا للمجموعة كي تنسحب!

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