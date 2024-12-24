الدوري الممتاز، تعادل سلبي بين زد وإنبي في الشوط الأول

تعادل فريق زد مع إنبى سلبيا في الشوط الأول من المباراة المقامة على استاد القاهرة الدولى، في افتتاح منافسات الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل زد أمام إنبي

تشكيل إنبي

وانطلقت صافرة مباراة زد ضد إنبي في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء ببطولة الدوري الممتاز.

ويدخل فريق زد، مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على فاركو في الجولة الماضية 2-1، ويحتل فريق زد المركز الخامس في ترتيب الدورى برصيد 8 نقاط، جمعها من الفوز فى مباراتين والتعادل في مثلهما والخسارة في لقاء، سجل لاعبو زد 4 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.

فيما يسعى محمد إسماعيل، المدير الفني لفريق إنبي، لتحقيق الفوز الأول مع الفريق البترولي في ثاني مباراة يقودها مع الفريق بعد رحيل سيد ياسين.

ويحتل فريق إنبى المركز السادس عشر في ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز وتعادل و3 هزائم، سجل لاعبو الفريق البترولى 5 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف.

حكام مباراة زد ضد إنبي

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