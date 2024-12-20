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رياضة

أحمد الصغيري رجل مباراة زد وفاركو في الدوري الممتاز

زد وفاركو
زد وفاركو

حصل أحمد الصغيري، لاعب فريق زد إف سي، على جائزة رجل مباراة فريقه أمام فاركو مساء اليوم في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وفاز فريق  زد على نظيره فاركو بهدفين مقابل هدف في المباراة، التي جمعت بينهما، اليوم الجمعة، على استاد المكس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل عبد الرحمن البانوبي الهدف الأول لصالح فريق زد في الدقيقة 8، ثم أدرك أحمد شريف هدف التعادل لفاركو في الدقيقة 35، وعند حلول الدقيقة 72 أحرز شادي حسين هدف الفوز لفريق زد. 

تشكيل فاركو أمام زد 

وجاء تشكيل فاركو على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

خط الدفاع: عزمي غوما، أحمد عوض، ياسين السيد، جيفرسون إنكادا

خط الوسط: محمود عماد، محمود جهاد، محمد فخري، وليد علي

خط الهجوم: أحمد شريف، عمرو ناصر

تشكيل زد أمام فاركو 

وجاء تشكيل زد على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أحمد سيد عبد النبي، أحمد طارق، مصطفى العش، محمد أشرف

خط الوسط: حمدي علاء، أحمد الصغيري، ماتا ماجاسا

خط الهجوم: عبد الرحمن البانوبي، ديلسون كاموني، مصطفى سعد

ترتيب زد وفاركو في الدوري الممتاز 

وبتلك النتيجة يتراجع فريق نادي فاركو إلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 7 نقاط، بينما يتقدم فريق زد إلي المركز الربع برصيد 8 نقاط.

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احمد الصغيرى فاركو الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري عبد الرحمن البانوبي

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