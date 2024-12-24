تداول 37 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم الثلاثاء، بيانا عن حركة السفن والبضائع بالميناء، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 14 سفينة، بينما غادر 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة بالميناء



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18311 طن تشمل: 2100 طن يوريا و2820 طن ملح و320 طن أسمنت معبأ و13071 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة بالميناء



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 73099 طن تشمل: 9086 طن قمح و2922 طن حديد و4300 طن فول و32040 طن ذرة و16797 طن خردة و969 طن خشب زان و5132 طن فول صويا و50 طن مولاس و900 طن بضائع متنوعة و2757 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 903 أطنان.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1005 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 354 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4188 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 58334 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 128078 طنًا.

كما غادر 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5376 حركة.

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