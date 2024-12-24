محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة محمد وهيب الإعدادية ببلطيم (صور)

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، مدرسة محمد وهيب الإعدادية بقرية الوهابية بمركز بلطيم، على مساحة 1469 م2 وبتكلفة 8.2 مليون جنيه، وذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز مدينة بلطيم، والدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، والمهندس أحمد العوضي رئيس فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والمهندس وفائي الشناوي مدير عام المشروعات بفرع الهيئة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وشملت جولة محافظ كفرالشيخ، زيارة الفصول المدرسية البالغ عددها 11 فصلًا مدرسيًا، وتستوعب نحو 420 طالبًا وطالبة، والتي ساهمت في تقليل الكثافة من 52 إلى 29 في الفصل الواحد، كما تفقد المعامل الدراسية البالغ عددها 6 معامل، ومعمل العلوم والمكتبة، ومعمل الحاسب الآلي، ومعمل التطوير، وكذلك غرف المجالات والمصادر.

وأجرى محافظ كفر الشيخ، حوارًا مع الطلاب والمعلمين حول العملية التعليمية، حيث استمع إلى شرح من المعلمين حول سير الدراسة والمناهج المقررة، وناقش مع الطلاب واقع التعليم بالمدرسة، كما شجعهم على بذل المزيد من الجهد فى التعلم لتحقيق التميز.

واطلع محافظ كفرالشيخ، على مستوى التجهيزات والمرافق التعليمية الجديدة والبنية التحتية داخل المدرسة بعد الإحلال الكلي لها، والتي تسهم في توفير بيئة تعليمية ملائمة تشجع على التحصيل العلمي، وتعزيز العملية التعليمية، وتوفير بيئة مناسبة لتطوير مهارات الطلاب في مختلف المجالات، مشددًا على استمرارية العمل لتطوير المدارس وضمان تقديم تعليم متميز لأبناء المحافظة.

واختتم محافظ كفر الشيخ، جولته بالاطمئنان على سير العملية التعليمية بالمدرسة، مؤكدًا التزام المحافظة بتوفير كل سبل الدعم للمؤسسات التعليمية لتحقيق التفوق العلمي، موجهًا بتكثيف الجهود لتحسين البنية التحتية في المدارس.

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