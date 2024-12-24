الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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محافظات

أول تعليق من محافظ شمال سيناء على القرار الرئاسي بالعفو عن 54 من أبناء المحافظة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء تعليقا على قرار العفو الرئاسي عن عدد من أبناء المحافظة أنه عندما يأتي قرار القائد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن أبناء سيناء: “نحن نتحدث عن نظره أبعد برؤيا إستراتيجية لاستكمال بناء التنمية والاستقرار المجتمعي الذي يحدث علي أرض الواقع، شكرًا الرئيس عبدالفتاح السيسي”.

وكان الرئيس السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.

ويأتي قرا الرئيس إعمالًا لصلاحياته  الدستورية، وطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، وفي إطار اهتمام الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة

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