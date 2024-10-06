العفو الرئاسى عن 3610 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

قررت وزارة الداخلية، الإفراج بالعفو الرئاسى عن 3610 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ؛ تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية، بالافراج عن بعض المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسى بمناسبة ذكرى الـ 51 لنصر أكتوبر.





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