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جبران يستجيب لطلب مواطن من "ذوي الهمم" ويتدخل لحل مشكلة 9 عاملين بشركة خاصة

جبران يستجيب لطلب
جبران يستجيب لطلب مواطن من "ذوي الهمم"

تَفقد وزير العمل محمد جبران،اليوم الثلاثاء،منطقة عمل السلام،التابعة لمديرية عمل القاهرة، حيث التقى بالعاملين في مكاتب التفتيش، والسلامة والصحة المهنية، والتشغيل،وعلاقات العمل، للاطمئنان على سير العمل، وجودة الخدمة المُقدمة للمواطنين بشكل لائق وكريم.

كما تَفقدّ الوزير منطقة عمل العبور بمحافظة القليوبية، ووجه بسرعة تطوير مكاتب العمل، وافتتاح المُغلق منها، للتسهيل على المواطنين، خلال الحصول على الخدمات الخاصة بالتشغيل، وكعب العمل، وتفعيل دورها في مجالات السلامة والصحة المهنية، وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج ".

بدأ الوزير جولته بمنطقة عمل السلام بمحافظة القاهرة ،وحث العاملين على بذل كل الجهود من أجل خدمة المواطنين تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي،وإستمع من العاملين إلى إحتياجاتهم حتى تعمل تلك المكاتب بكامل طاقاتها تماشيًا مع كافة أنواع "الرقمنة" و"ميكنة الخدمات" في ظل بيئة عمل لائقة.

ووجه بسرعة توفير كافة الإمكانيات اللازمة لذلك،وتوفير موظفين، ومفتشين، لسد العجز في تلك المكاتب كما إلتقى الوزير بالصدفة مع أحد المواطنين من "ذوي الهمم"،ووجه بتوفير فرصة عمل عاجلة له.

وخلال زيارته إلى مكتب عمل العبور بمحافظة القليوبية،تدخل الوزير  لحل شكوى 9 عمال،تضرروا من زيادة ساعات العمل،وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور،وحرمانهم من حقهم في الإجازات،ومنعهم من دخول الشركة الخاصة، وتواصل الوزير جبران مع إدارة الشركة،وتم حل المشكلة وتنفيذ مطالب العمال.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي الصحة المهنية وزير العمل محمد جبران ميكنه الخدمات محافظة القليوبية الرئيس عبدالفتاح السيسي

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