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وزير العمل: صرف 2 مليون و300 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو
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وافق وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، على صرف إجمالي مبلغ 2 مليون و300 ألف، و242 جنيهًا من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.

إجمالي المستفيدين من منح العمالة غير المنتظمة 

 منهم 400 ألف جنيه تعويضات لأسر  2  متوفين في حادث بالمنوفية، ومليون و900 ألف،و242 جنيها، عبارة عن رعايات اجتماعية وصحية حيث بلغ إجمالي المستفيدين من هذا الدعم الجديد، 946 عاملًا غير منتظم، وذلك خلال شهر ديسمبر الجاري فقط.

قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة 

وقال الوزير إن هذا الدعم  عبارة عن رعاية صحية، واجتماعية لعمالة غير منتظمة مسجلة لدى قاعدة بيانات "الوزارة "، إضافة إلى تعويضات من "بند الحوادث" المستحدث الذي تستفيد منه العمالة غير المسجلة لدى الوزارة، وتصل إلى 200 ألف جنيه لكل متوف، و20 ألفًا  للمصاب.

 

جدير بالذكر أن هذا الدعم الجديد يأتي في إطار خطة الوزارة بتقديم المزيد من الحماية والدعم لهذه الفئة، والتي تتمثل أيضا، في صرف 6 منح  كل عام.

التأمين على العمالة غير المنتظمة 

وكذلك تنظيم حملات مكثفة خلال هذه الفترة، داخل مواقع عمل، وإنتاج بالتعاون مع وزارة الصحة،وهيئة التأمينات الاجتماعية لاستخراج شهادات "مزاولة الحرفة"، وقياس "مستوى المهارة" للعمالة غير المنتظمة، بهدف التأمين الصحي عليها، والتوسع في قاعدة بياناتها لتقديم المزيد من الدعم والحماية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية...

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