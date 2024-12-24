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البحوث الفلكية: رمضان 2025 أول مارس المقبل

هلال رمضان،فيتو
هلال رمضان،فيتو

أعلن الدليل الفلكي الصادر عن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه وفقا للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس برئاسة الدكتور ياسر عبد الهادى، يولد هلال شهر رمضان 1446 هجريا، مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة الـ 47  قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة  28 فبراير (يوم الرؤية).

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هلال رمضان 2025

ويبقى الهلال الجديد لمدة 33 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة وفي القاهرة 37 دقيقة ويبقى فى سماء باقي محافظات جمهورية مصر العربية  لمدد تتراوح بين (34:37 دقيقة).

 

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى  لمدد تتراوح بين (20:44 دقيقة) ماعدا  جاكرتا حيث يغرب القمر قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة.


وبذلك تكون غرة شهر رمضان 1446 هجريا فلكيًا يوم السبت 1 مارس 2025

رؤية هلال شعبان 1446هجريا

أعلن الدليل الفلكى الصادر من المعهد القومى للبحوث الفلكية، ظروف رؤية هلال شهر شعبان 1446ه، حيث يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة 37 ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء 29 من رجب 1446 هـ الموافق 2025/1/29 م (يوم الرؤية).

ويغرب القمر في مكة المكرمة مع غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي القاهرة يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بـ 3 دقائق، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (1-3) دقائق ماعدا حلايب التي يغرب فيها القمر مع غروب شمس ذلك اليوم وتوشكا التي يغرب فيها القمر بعد غروب شمس ذلك اليوم بدقيقة واحدة. أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (1-10 دقيقة).

ويلاحظ أن القمر يغرب بعد غروب شمس ذلك اليوم في كل من داكار بالسنغال، نواكشط بموريتانيا، مركش وفاس بالمغرب، ولاجوس بنيجريا بمدد تتراوح بين (2-12 دقيقة).

وبذلك يكون يوم الخميس 2025/1/30 م هو المتمم لشهر رجب 1446 هـ،وتكون غرة شهر شعبان 1446 هـ فلكيًا يوم الجمعة 2025/1/31 م.


رؤية هلال شهر رجب

وكان الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أعلن ظروف رؤية هلال شهر رجب لعام 1446 هجريا، حيث يولد هلال شهر رجب مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 28 دقيقة صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء الموافق 2024/12/31م (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 28 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 24 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (23: 29) دقيقة,أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (16: 41 دقيقة).

وقال رابح إنه بذلك تكون غرة شهر رجب 1446 هـ فلكيًا يوم الأربعاء 2025/1/1م.

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