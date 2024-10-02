الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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البحوث الفلكية تكشف ظروف رؤية هلال ربيع الآخر

هلال ربيع الآخر
هلال ربيع الآخر
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أعلن الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ظروف رؤية هلال شهر ربيع الآخر، حيث يولد هلال شهر ربيع الآخر مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:50 ليلا  بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء  2 أكتوبر(يوم الرؤية).

هلال ربيع الآخر

ويلاحظ أن الهلال لن يكون قد ولد بعد غروب شمس يوم الرؤية  فى مدينة القاهرة وجميع عواصم الدول العربية والاسلامية.

ويغرب القمر قبل غروب الشمس " يوم الرؤية" بـ9 دقائق فى مكة المكرمة والقاهرة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية من 9:10 دقائق. 

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح
4:18 دقيقة. 

غرة شهر ربيع الآخر 

وبذلك تكون غرة شهر ربيع الآخر 1446 فلكيًا يوم الجمعة 4 أكتوبر 2024.

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