البحوث الفلكية تكشف ظروف رؤية هلال ربيع الآخر

أعلن الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ظروف رؤية هلال شهر ربيع الآخر، حيث يولد هلال شهر ربيع الآخر مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:50 ليلا بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء 2 أكتوبر(يوم الرؤية).

هلال ربيع الآخر

ويلاحظ أن الهلال لن يكون قد ولد بعد غروب شمس يوم الرؤية فى مدينة القاهرة وجميع عواصم الدول العربية والاسلامية.

ويغرب القمر قبل غروب الشمس " يوم الرؤية" بـ9 دقائق فى مكة المكرمة والقاهرة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية من 9:10 دقائق.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح

4:18 دقيقة.

غرة شهر ربيع الآخر

وبذلك تكون غرة شهر ربيع الآخر 1446 فلكيًا يوم الجمعة 4 أكتوبر 2024.