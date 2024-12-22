البحوث الفلكية: غرة رجب أول يناير 2025

أعلن الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن هلال شهر رجب لعام 1446 هجريا يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران صباح يوم الثلاثاء الموافق 2024/12/31م (يوم الرؤية).

رؤية هلال شهر رجب

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 28 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 24 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (23: 29) دقيقة,أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (16: 41 دقيقة).

وقال رابح إنه بذلك تكون غرة شهر رجب 1446 هـ فلكيًا يوم الأربعاء 2025/1/1م.

شهر رمضان 1446 هجريا

ووفقا للحسابات الفلكية التى يجريها معمل أبحاث الشمس برئاسة الدكتور ياسر عبد الهادى، حيث يولد هلال شهر رمضان 1446 هجريا، مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة الـ47 قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 28 فبراير (يوم الرؤية).

هلال رمضان 2025

وسيبقى الهلال الجديد لمدة 33 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة وفي القاهرة 37 دقيقة ويبقى في سماء باقي محافظات جمهورية مصر العربية لمدد تتراوح بين (34:37 دقيقة

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى لمدد تتراوح بين (20:44 دقيقة) ما عدا جاكرتا حيث يغرب القمر قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة.

وبذلك تكون غرة شهر رمضان 1446 هجريا فلكيًا يوم السبت 1 مارس 2025

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