الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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محافظات

إعدام 68 كيلو لحوم ودواجن مجهولة المصدر داخل 11 مطعما شهيرا ببنها

ضبط لحوم مجهولة المصدر
ضبط لحوم مجهولة المصدر بمطاعم ببنها،فيتو

شنت مديرية الصحة بالقليوبية حملة مكبرة مفاجئة على 11 مطعما من المطاعم الشهيرة بمدينة بنها للتاكد من صلاحية المنتجات بها  ،في إطار توجيهات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحه بالقليوبية، تم خلالها ضبط 21 كيلو جرام  من مصنعات الدواجن منتهية الصلاحية،إعدام 68 كيلو جرام لحوم ودواجن مجهولة المصدر

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 تحرير 5 محاضر لعدم استيفاء بعض المطاعم للشروط الصحية ببنها 

كما تم خلال الحملة تحرير 5 محاضر لعدم استيفاء بعض المطاعم للشروط الصحية،تحرير 10 محاضر لعمال لا يحملون شهادات صحية،سحب عينات من الوجبات المطهية من كافة المطاعم التي تم المرور عليها وإرسالها إلى المعامل للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي،رصد إدارة 7 مطاعم بدون تراخيص من الجهات المختصة بالقليوبية.

 

واكدت  مديريه الشئون الصحية بالقليوبية استمرار جهود إدارة مراقبه الاغذيه لضمان صحة وسلامة المواطنين، مع متابعة مستمرة للمطاعم والمنشآت الغذائية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية.

ضبط لحوم مجهولة المصدر بمطاعم ببنها،فيتو 
ضبط لحوم مجهولة المصدر بمطاعم ببنها،فيتو 
ضبط لحوم مجهولة المصدر بمطاعم ببنها،فيتو
ضبط لحوم مجهولة المصدر بمطاعم ببنها،فيتو
ضبط لحوم مجهولة المصدر بمطاعم ببنها،فيتو
ضبط لحوم مجهولة المصدر بمطاعم ببنها،فيتو

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