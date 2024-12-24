الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

التموين: احتياطي استراتيجي آمن من السلع الاستراتيجية لا يقل عن 6 أشهر

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق وزير التموين

 أكدت  وزارة التموين والتجارة الداخية توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الاستراتيجية والأساسية لتلبية احتياجات المواطنين وتلافي حدوث الأزمات. 

وأعلنت وزارة التموين أنه في ظل توجيهات القيادة السياسية الدائمة لوزارة التموين، تقوم الوزارة بتوفير احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الأساسية والاستراتيجية لمدة لا تقل عن 6 أشهر من خلال التعاقدات التي تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية بما يضمن توفير وإتاحة السلع والخدمات لمستحقي الدعم للفئات الأولى بالرعاية،  فضلا عن تحقيق الأمن الغذائي، واستمرار تدفق الإمدادات للمقررات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية، وإدارة مخزون السلع الاستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية والتنبؤ بالأزمات لتلافى الاختناقات الموسمية.

  

وأشارت وزارة التموين إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي لجميع السلع الأساسية، القمح،  السكر التمويني،  الزيت التمويني، اللحوم الحية السوداني، اللحوم المجمدة الدواجن المجمدة المكرونة، نحو  6 أشهر. 

 

التموين: محاور تعزيز قطاع الصناعات الغذائية لحماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل 

 وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين قد أكد  أن الصناعات الغذائية تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، لما لها من دور فعّال في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل، وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن الوزارة تضع تحقيق الأمن الغذائي في قلب أولوياتها الاستراتيجية.

وأشار وزير التموين إلى جهود الوزارة في تطوير منظومة الإمداد والتخزين من خلال إنشاء صوامع ومراكز لوجستية حديثة تساهم في تقليل الفاقد من السلع الغذائية وتحسين كفاءة العمليات اللوجستية. 

كما أوضح أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تحقيق استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لدعم المواطن المصري وتعزيز الثقة لدى المستثمرين في قطاع الصناعات الغذائية.

كما استعرض الوزير أهم المحاور التي تعمل عليها الوزارة لتعزيز قطاع الصناعات الغذائية، والتي تضمنت:

1. تأمين احتياجات السوق المحلي وتوفير السلع الأساسية لضمان استقرار الأسواق.

2. دعم سلاسل التوريد والتخزين لتحسين الكفاءة وتقليل الفاقد والهدر.

3. تعزيز دور الصادرات الغذائية لتقوية تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

4. تحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية من خلال تبني ممارسات إنتاج مستدامة.

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الهيئة العامة للسلع التموينية الدكتور شريف فاروق وزير التموين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وزارة التموين

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