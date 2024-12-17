الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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سياسة

قيادى ناصري: شائعات الإخوان هدفها ضرب الاستقرار

المستشار محسن جلال،
المستشار محسن جلال، فيتو

 قال المستشار محسن جلال نائب رئيس الحزب العربى الناصري: إن استخدام  جماعة الإخوان الإرهابية سلاح الشائعات وترويج الأكاذيب لضرب استقرارالدولة المصرية أمر ليس جديدا، ولن يكون الأخير من هذه الجماعة التى تحالفت مع الشيطان لهدم أركان الدولة، ولن تنجح فهى تعمل على استغلال المنصات الإلكترونية ووسائل الإعلام المأجورة نشر ادعاءات تهدف إلى تشويه الحقائق وزرع الفتنة بين أفراد المجتمع.

 

المواطن المصرى يمتلك الوعى الكافى لكشف جماعة الإرهاب 

 وأكد فى تصريح لـ"فيتو"، أن الشعب المصرى أصبح يمتلك من الوعي والإنتماء ما يجعله يكشف نوايا هذه الجماعة الإرهابية والدولة المصرية من جهتها تستمر في التصدي لهذه المحاولات عبر كشف الحقائق وتوعية المواطنين بخطورة الانسياق وراء الأكاذيب، مؤكدة على أهمية توحيد الصفوف في مواجهة كل ما يهدد أمن الوطن واستقراره.

 

الجماعة الإرهابية مستمرة في نشر الأكاذيب 

 وواصل حديثه، قائلا: الجماعة الإرهابية مستمرة في نشر الأكاذيب لزعزعة استقرار الدولة المصرية وزرع الفتن بين أبناء الشعب المصري، وهذه الأكاذيب تأتي في إطار المحاولات لإظهار أنفسهم كأبطال في مواجهة النظام، رغم أن ممارساتهم طوال السنوات الماضية أثبتت عكس ذلك، إذ كان لهم دور كبير في نشر العنف والإرهاب داخل البلاد، مشيرا إلى أن الإعلام الإخواني يعتمد على تضليل الحقائق وتحريف الأحداث لتشويه صورة الحكومة، مؤكدًا أن الشعب المصري أصبح يدرك تمامًا هذه الأساليب البائسة التي لن تجني سوى المزيد من الفشل لتلك الجماعة. 

وطالب كافة القوى الوطنية إلى الوحدة والعمل المشترك من أجل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تهدد استقرار البلاد، مؤكدًا أن "الوحدة الوطنية هي السلاح الأمثل في مواجهة أعداء الوطن".

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الحزب الناصرى الجماعة الارهابية الشائعات ترويج الاكاذيب الشعب المصرى المستشار محسن جلال نائب رئيس الحزب العربى الناصري

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