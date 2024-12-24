الصحة تحدد أسعار الكشف الطبي على الحجاج

أصدر الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، قرارا بتحديد سعر جديد للكشف الطبي على الحجاج المصريين لموسم الحج 2025، بعد توافق اللجنة العليا المختصة بوضع ضوابط ومعايير موسم الحج 2025.

سعر الكشف الطبي للحجاج المصريين ب900 جنيه

وأكد الدكتور عمرو قنديل، أن سعر الكشف الطبي للحجاج المصريين ب900 جنيه، بدلا من 750 جنيهًا قيمة الكشف الطبي في موسم الحج الماضي.

كانت أعلنت وزارة الصحة خفض سعر لقاح الالتهاب السحائي الرباعي للحجاج خلال موسم الحج، من 800 جنيه إلى 670 جنيهًا.

ومن بين اشتراطات السفر للحج أو العمر للمسافرين إلى المملكة العربية السعودية، الحصول بشكل إلزامي على تطعيم الالتهاب السحائي الرباعي قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 5 سنوات.

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