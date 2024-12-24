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أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 25 - 12 -2024

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وعلى جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر  على أغلب الأنحاء.

 

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الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

 ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى:  13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر 

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى:10


حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس مائلا للبرودة  على شمال البلاد  والوجه البحرى ,و على  القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدلا  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء،بارد  ليلا وفى الصباح الباكر  على اغلب الأنحاء.


طقس الغد فى الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد،يصل لحد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   13 ودرجة الحرارة العظمى 19

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 19

بنها: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى  19

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 18

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 18

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 19

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 01  ودرجة الحرارة العظمى 13

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 20

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 19

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى  19

السويس: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 22

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 24

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 19

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  07 ودرجة الحرارة العظمى 20

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 20

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 05  ودرجة الحرارة العظمى 19

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  08 ودرجة الحرارة العظمى 20

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 22

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 23


كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار.

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