الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

إجراءات تشغيل طارئة بالسكك الحديدية بسبب حالة الطقس

قطار
قطار

 تابع المهندس محمد عامر الهيئة القومية للسكك الحديدية اليوم الثلاثاء، خريطة التشغيل للقطارات على كافة الخطوط والإجراءات الطارئة بسبب توقعات الطقس، والتى تشير إلى طقس غير مستقر، وتساقط للأمطار وانتشار للشبورة الأمر الذى دفع السكك الحديدية لتخفيض سرعة القطارات.

وتقرر تخفيض سرعة القطارات من 120 كيلو فى الساعة إلى 60  كيلو وخاصة وقت الصباح على أن تعود القطارات لسرعتها حال تحسن الطقس، مع التأكيد على الالتزام بتعليمات التشغيل من حيث السرعات المقررة وتشغيل جهاز التحكم الالى واتباع التعليمات الآمنة. 

وخاطبت الهيئة القومية للسكك الحديدية المحافظات للتنسيق لغلق المزلقانات غير الشرعية، وتكثيف الرقابة على المزلقانات الرسمية؛ وخاصة وقت الصباح مع انتشار الشبورة.  

وحذرت الهيئة القومية للسكك الحديدية، من خطورة اقتحام المزلقانات، وخاصة مع دخول فصل الشتاء وانعدام الرؤية، الأمر الذى يهدد سلامة التشغيل وسلامة المواطنين. 

وارتفعت تأخيرات  القطارات، صباح اليوم، وبلغ متوسط مستوى التأخيرات 50 دقيقة، وذلك بسبب اضطراب حالة الطقس مع استمرار تخفيض السرعة صباحًا، فى مداخل القرى، بينما كانت خطوط بورسعيد الأعلى فى تأخيرات القطارات اليوم بـ 90 دقيقة.

 

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

 وتابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديد إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إي تي سي”، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

 

 

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