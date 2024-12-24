عرض فرنسي جديد لحارس الأهلي

يستهدف فريق جرونوبل الفرنسي صاحب المركز الـ12 في دوري الدرجة الثانية الفرنسي ضم حمزة علاء حارس الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية، حسب تقارير فرنسية.

وأوضح تقرير موقع فوت ميركاتو أن نادي جرونوبل يرغب في ضم حمزة علاء بعد مراقبته في الشهور الأخيرة.

وذكر التقرير أن حمزة علاء لفت أنظار النادي الفرنسي خلال مشاركته مع منتخب مصر الأولمبي بأولمبياد باريس الصيف الماضي.

وأضاف التقرير أن نادي جرونوبل بصدد القيام بخطوات رسمية من أجل ضم الحارس المصري البالغ من العمر 23 عامًا.

من ناحية أخرى طلب عمر الساعي لاعب الأهلي من مسئولي ناديه تحديد مصيره بسبب رغبته في الخروج معارا في الميركاتو الشتوي القادم في يناير في ظل استمرار خروجه من الحسابات الفنية ومع عدم مشاركته في المباريات منذ انضمامه قادما من الإسماعيلي في انتقالات الصيف الأخيرة.

وقال مصدر داخل الأهلي إن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم سيقوم بتعديل مركز أكرم توفيق لاعب الفريق وإعادته إلى الجبهة اليمنى في مباراة المصري الخميس القادم بدلا من الوجود في خط الوسط.

ويستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر جهود عمر كمال عبد الواحد في مباراة المصري الخميس القادم بغل غيابه امس الأول أمام شباب بلوزداد الجزائري بسبب عدم جاهزيته الفنية والطبية.

قال مصدر داخل الاهلي أن المغربي أشرف داري مدافع الفريق سيستمر في قيادة دفاع الفريق في مباراة المصري الخميس القادم على أن يتواجد بجواره رامي ربيعة فى الخط الخلفي وذلك بعد ظهور اللاعب بشكل جيد في مباراة شباب بلوزداد الجزائري الأخيرة.

وطلب محمود كهربا لاعب الأهلي الرحيل عن القلعة الحمراء بشكل رسمي وذلك خلال حديث اللاعب مع محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي عقب أزمة اللاعب مع الجماهير في مباراة شباب بلوزداد الجزائري الأخيرة.

وعلمت فيتو أن كهربا يمتلك ثلاثة عروض تصل بشكل رسمي قريبا إلى الأهلي من أندية ليبية وقطرية وعراقية.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي بقيادة مارسيل كولر معسكرا مغلقا غدا استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي الخميس المقبل، حيث يختتم الفريق استعداداته غدا على ملعب النادي بمدينة نصر قبل السفر إلى برج العرب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة المصري الخميس المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة

ويواجه الاهلي نظيره المصري فى الثامنة مساء الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية وتنقل المباراة على شاشة أون سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

ويواصل طاهر محمد طاهر لاعب الاهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الأمامية، حيث يستمر غياب اللاعب عن مباراة المصري المقبلة فى الدوري.

ووضع الجهاز الفني للنادي الاهلي مدة زمنية تمتد لمدة شهر من تاريخ إصابة اللاعب من أجل التعافي من الإصابة.

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