حملة ضبطية قضائية على شقق الإسكان الاجتماعي المخالفة بحدائق أكتوبر

شنت لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش علي وحدات الإسكان الاجتماعي، حملة على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بمدينة حدائق أكتوبر.

وقامت اللجنة بالمرور علي عدد من الوحدات بمنطقة مشروع ١١٨٥ عمارة، حيث تم التحري عن ٥٥٢ وحدة سكنية لعدد ٢٣ عمارة وتم تحرير ٤٦ محضرا للوحدات المخالفة.

تكونت الحملة من الدكتور شريف شحتة رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعي، ومأموري الضبطية القضائية بجهاز حدائق أكتوبر، وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكيد من هويه قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.

وأكد الدكتور شريف شحتة أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم للدعم، ووفقا لقانون الإسكان الاجتماعي غير مسموح بالمتاجره بهذه الوحدات المدعومة من الدوله والتربح منها او تأجيرها او تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة سكنية قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك.

والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الاجراءات القانونيه ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمه في القانون تصل الي سحب الوحده والحبس، مشددا علي أن الدولة لن تتهاون مع اي مخالفه.

وأوضح أن اللجنة تمكنت من ضبط عدد من الوحدات المخالفه، واتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمه، مؤكدا استمرار أعمال اللجنه لتشمل مشروعات الاسكان الاجتماعي بالمدينه لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد علي أحقيه المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الاسكان الاجتماعي بالاستفاده من دعم الدوله للمشروع.

وطالب المهندس محمد عبدالله رئيس جهاز مدينه حدائق اكتوبر قاطني وحدات مشروع الاسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها او تأجيرها او تغيير نشاطها، موكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.

وحدة سكنية خضراء بمدينة حدائق العاصمة

وكشفت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لـ صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري أن الصندوق يجهز لأول طرح لشقق الإسكان الأخضر بعدد من المدن الجديدة.

وأوضحت أنه تم اعتماد 25 ألف وحدة سكنية خضراء بنظام تقييم الهرم الأخضر الصادر عن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والمعتمد من المجلس المصري للعمارة الخضراء، وذلك بواقع 10422 وحدة سكنية خضراء بمدينة حدائق العاصمة، و3972 وحدة سكنية خضراء بمدينة العاشر من رمضان، و7176 وحدة سكنية خضراء بمدينة اسوان الجديدة، و3924 وحدة سكنية خضراء بمدينة العبور الجديدة.

وأضافت أنه تم الانتهاء من تنفيذ حوالي 60 % من تلك الوحدات وجارٍ استكمال باقي الوحدات، وكذلك أعمال تنسيق الموقع العام.

بناء مليون وحدة سكنية لمنخفضي الدخل

وأشارت مي عبد الحميد، إلى أن البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بدأ في عام ٢٠١٤، وكان الهدف هو بناء مليون وحدة سكنية لمنخفضي الدخل، وكان هدفًا كبيرًا آنذاك، مضيفةً أن البرنامج واجه صعوبات في بدايته، خصوصًا على مستوى التمويل، حيث تخوفت البنوك من تمويل الفئة المستهدفة بالبرنامج، خصوصًا وأن أغلبهم لم يتعامل مع البنوك من قبل.

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