رئيس الإسكان الاجتماعي: بيع 300 ألف كراسة شروط و 80 ألفا دفعوا مقدمات الحجز (فيديو)

شقق الإسكان الاجتماعي، كشفت المهندسة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن بيع 300 ألف كراسة شروط إسكان اجتماعي حتى الآن.

مقدمات حجز شقق الإسكان الاجتماعي

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي ام سي": من قاموا بدفع مقدمات الحجز 80 ألف شخص وما هو مطروح من شقق 80 ألف وحدة سكنية ما بين جاهزة وتحت الإنشاء.

شرط مهم للاستفادة من الوحدات السكنية

وتابعت:"ما يهمنا قيام المواطنين بدفع مقدمات حجز الوحدات السكنية ورفع الأوراق الثبوتية والمستندات المطلوبة على الموقع الالكتروني لتحديد المستحقين للوحدات السكنية خلال عملية الفرز ".

مد شراء كراسات شروط شقق الاسكان الاجتماعي

وأشارت إلي أنه نظرًا لإقبال المواطنين على شراء كراسات شروط مشروع الإسكان الإجتماعي والزحام الكبير في مكاتب البريد تقرر وقف العمل مع بداية الشهر الجاري حتى يتم الإنتهاء من عملية صرف المعاشات، في مقابل مد فترة شراء الكراسات لأسبوع.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.