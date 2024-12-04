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رئيس الإسكان الاجتماعي: بيع 300 ألف كراسة شروط و 80 ألفا دفعوا مقدمات الحجز (فيديو)

شقق الاسكان الاجتماعي،
شقق الاسكان الاجتماعي، فيتو

شقق الإسكان الاجتماعي، كشفت المهندسة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن بيع 300 ألف كراسة شروط إسكان اجتماعي حتى الآن.

 

مقدمات حجز شقق الإسكان الاجتماعي

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي ام سي": من قاموا بدفع مقدمات الحجز 80 ألف شخص وما هو مطروح من شقق 80 ألف وحدة سكنية ما بين جاهزة وتحت الإنشاء.

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شرط مهم للاستفادة من الوحدات السكنية 

وتابعت:"ما يهمنا قيام المواطنين بدفع مقدمات حجز الوحدات السكنية ورفع الأوراق الثبوتية والمستندات المطلوبة على الموقع الالكتروني لتحديد المستحقين للوحدات السكنية خلال عملية الفرز ".

 

 

مد شراء كراسات شروط شقق الاسكان الاجتماعي 

وأشارت إلي أنه نظرًا لإقبال المواطنين على شراء كراسات شروط مشروع الإسكان الإجتماعي والزحام الكبير في مكاتب البريد تقرر وقف العمل مع بداية الشهر الجاري حتى يتم الإنتهاء من عملية صرف المعاشات، في مقابل مد فترة شراء الكراسات لأسبوع.
 

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