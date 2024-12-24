الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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حوادث

ضبط شاب تعدى على كلب بالقاهرة

حبس
حبس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على "كلب ضال" بالقاهرة.. وضبط مرتكب الواقعة.

ضبط شاب تعدى على كلب بالقاهرة 


تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى متضمنًا قيام (أحد الأشخاص) بالتعدى على "كلب ضال" بالضرب مستخدمًا "عصا خشبية" والتعدى على إحدى السيدات بالسب والقذف لتصويره بالقاهرة.

 

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وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر)، وإعترف بإرتكابه الواقعة خشية تعرضه للعقر والتعدى على المذكورة بالسب والشتم لقيامها بتصويره، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.
 

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أجهزة وزارة الداخلية النيابة العامة وزارة الداخلية قسم شرطة منشأة ناصر

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