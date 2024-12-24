الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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حوادث

ضبط 11 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

النقد الاجنبى
النقد الاجنبى

شهدت حركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية تزايدًا كبيرًا خلال شهر نوفمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر 2023 في جميع أنواع البضائع والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

 قضايا اتجار بالنقد الاجنبى خلال 24 ساعة

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من  11 مليون  جنيه.

 

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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