الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ سوهاج يلتقي أعضاء القسم القضائي ومديري إدارات الشئون القانونية بالوحدات المحلية

محافظ سوهاج يلتقي
محافظ سوهاج يلتقي أعضاء القسم القضائي ومديري إدارات الشئون

التقى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، أعضاء القسم القضائي ومديري إدارات الشئون القانونية بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية ومديريات الخدمات؛ لمناقشة الإطار العام للعمل القانوني على مستوى المحافظة، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، والمستشار أحمد البرنس رئيس القسم القضائي بالمحافظة.

محافظ سوهاج يلتقي أعضاء القسم القضائي ومديري إدارات الشئون القانونية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات

وأكد المحافظ خلال اللقاء أن العمل القانوني يعد جوهر العمل التنفيذي وركيزة أساسية في أي مؤسسة، مشيرا إلى أن نجاح المؤسسة الحقيقي أن تتسم جميع القرارات بالمشروعية والقابلية للتنفيذ، لافتا إلى أن العمل القانوني يحدد مسار الإجراءات أمام المسئول ويساعده في اتخاذ القرار السليم.

وطالب المحافظ مسئولي الشئون القانونية على مستوى المحافظة بضرورة تحديث معلوماتهم، والاطلاع على المبادئ القضائية المستقرة، والقوانين الصادرة، والقرارات واللوائح، وتحديث ذلك بصفة مستمرة، مؤكدا على أهمية التفكير والإبداع لعلاج المشكلات والقضايا، مشيرا إلى أن القانون في الأصل هو انعكاس للواقع المجتمعي، مشددا على أهمية التعاون الكامل مع المؤسسات القضائية.

وفي ختام اللقاء، طالب المحافظ من رئيس القسم القضائي بمداومة تعميم التعليمات المستديمة لإعادة التذكرة بالإجراءات المطلوبة من المسئولين عن الشئون القانونية بمختلف الجهات بالمحافظة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادارات الشئون القانونية اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج رئيس القسم القضائي ديوان عام المحافظة

مواد متعلقة

التفاصيل الكاملة لأفلام مسابقات مهرجان الجونة السينمائي.. 11 عملا تتنافس على جائزة سينما من أجل الإنسانية.. و6 للنجمة الخضراء

حصاد الجامعات في المبادرة الرئاسية “ بداية".. إطلاق 64 قافلة تنموية شاملة.. رؤساء الجامعات: هدفنا بناء جيل من الشباب الواعي

مستجدات جهود تطوير الصحة والتعليم.. السيسي يوجه الحكومة بإتاحة المزيد من إيرادات الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

التحقيقات تكشف سبب محاولة طالبة التخلص من حياتها في سوهاج

خطة الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية.. تخفيض معدلات المواليد بمتوسط 2.1 طفل لكل سيدة.. وتوفير خدمات تنظيم الأسرة للجميع

الرئاسة في أسبوع.. السيسي يشهد حفلات تخريج دفعات جديدة من طلاب الشرطة والأكاديمية العسكرية.. ويؤكد لرئيسي وزراء لبنان والعراق دعم مصر لبيروت وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة

المصري للتأمين يرصد تغطيات ومستهدفات الاقتصاد الفضي

لتعزيز السلوكيات الإيجابية والحد من المشكلات الطلابية.. وزير التعليم يصدر قرارًا بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي.. وهذه مخالفات الطلاب وعقوباتها
ads

الأكثر قراءة

كهربا يطلب الرحيل عن الأهلي في يناير المقبل

ماتت في حادث أليم، قصة الطالبة "رحيق" شهيدة العلم وحافظة القرآن بالمنوفية (صور)

قرار جمهوري بالعفو الرئاسي عن 54 محكومًا عليه من أبناء سيناء

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2025 وطريقة الإعلان عنها

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في الصاغة، بكام الجرام عيار 18؟

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء 24-12-2024

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 24-12-2024 ببداية التعاملات

دار الإفتاء توضح حكم أثر سماع الفحش من القول على أجر الصوم

منوعات

المزيد

ميجان ماركل تعرب عن رغبتها قضاء عيد الميلاد مع العائلة المالكة

تواجه اتهامات بالاتجار في البشر والاغتصاب، إنقاذ 200 طفل وسيدة من طائفة يهودية احتجزتهم بالغابات (فيديو)

توقعات الأبراج 2025، عام السعي لتحقيق التميز والتقدم لمواليد برج الحمل

الملك تشارلز يخالف التقاليد خلال الاحتفال بعيد الميلاد

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء 24-12-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء 24-12-2024

بـ 32 جنيها اشترى كيلو السكر اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في الأسواق

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في الصاغة، بكام الجرام عيار 18؟

المزيد

انفوجراف

الوحيد في البريميرليج.. محمد صلاح يسجل 126 هدفا و66 أسيست في 6 مواسم مختلفة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

 تفسير حلم أكل الخس في المنام وعلاقته بالإصابة بالتعب النفسي والجسدي

مفتي الجمهورية: الرقابة الإدارية في الإسلام تهدف إلى حماية المال العام ومنع الفساد

دار الإفتاء توضح حكم أثر سماع الفحش من القول على أجر الصوم

المزيد
الجريدة الرسمية