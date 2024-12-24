الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع طالب دهسته سيارة ميكروباص بسوهاج

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقى طالب مصرعه دهسا بسيارة ميكروباص أثناء استقلاله  دراجة بخارية بالطريق الزراعى الشرقى بمركز أخميم بسوهاج، وتم نقل الجثة لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة.

مصرع طالب دهسته سيارة ميكروباص بسوهاج 

تلقى اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بوقوع حادث تصادم السيارة ميكروباص قيادة “عبده م ع”، 32 عاما - سائق، مقيم مركز دار السلام بالدراجة البخارية قيادة “عبد الرحمن ا س”، 18 عاما - طالب، مقيم دائرة المركز اصطدام المركبتين بالمواجهة على الطريق الزراعي الشرقي بمركز أخميم. 

نجم عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية، وتم نقل الجثة لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة. 

أفاد قائد السيارة بمضمون ما سبق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء صبرى عزب الطريق الزراعي الشرقي الدراجة البخارية صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج سيارة ميكروباص مستشفى سوهاج الجامعي مدير أمن سوهاج مركز أخميم بسوهاج مستشفى سوهاج الجامعى الجديد مركز دار السلام

مواد متعلقة

إحالة نوبتجية وحدة الروافع الصحية بسوهاج للتحقيق

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني بسوهاج

مصرع عامل سقط من أعلى سقالة خشبية بالطابق الخامس بسوهاج

إصابة طالبين صدمتهما سيارة أثناء وقوفهما علي جانب الطريق بسوهاج

حريق في مصنع منظفات بالمنطقة الصناعية بغرب جرجا (صور)
ads

الأكثر قراءة

ثالوث مقلق لم تسلم منه القاهرة، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم

هجوم على مدرسة مملوكة للفنان راغب علامة في بيروت بسبب حسن نصر الله (فيديو)

بسبب سحر ابنة زعيم عصابة ومرضها، مقتل 134 رجلا و73 امرأة في مذبحة بهايتي

أول اختبار للجولاني، مظاهرات في دمشق بعد حرق شجرة الميلاد (فيديو)

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، اليوسفي يتراجع وهذا موقف الجوافة والفراولة

التموين تستعد لصرف السلع التموينية لشهر يناير 2025 وتعلن الأسعار الجديدة

عمالقة الزمن الجميل، خريطة التلاوات اليوم الثلاثاء بإذاعة القرآن الكريم

تجاوزت الـ 3 آلاف جنيه، ارتفاع أسعار جميع أنواع الأسمدة بالأسواق

منوعات

المزيد

تشهد تمثيلا مصريا، الإعلان عن النزالات الكبرى في فعالية "UFC" بموسم الرياض

توقعات برج الأسد 2025، عبير فؤاد تكشف ما ينتظره في العام الجديد

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

سكان هاواي في خطر، أنشط البراكين في العالم يثور مجددا

المزيد

خدمات

المزيد

ثالوث مقلق لم تسلم منه القاهرة، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الإثنين 23/12/2024

سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين 23/12/2024

بـ32 جنيها، سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تعليمات مهمة عند أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 / 2025 م (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 24 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 24 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 24 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية