لقى طالب مصرعه دهسا بسيارة ميكروباص أثناء استقلاله دراجة بخارية بالطريق الزراعى الشرقى بمركز أخميم بسوهاج، وتم نقل الجثة لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة.

مصرع طالب دهسته سيارة ميكروباص بسوهاج

تلقى اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بوقوع حادث تصادم السيارة ميكروباص قيادة “عبده م ع”، 32 عاما - سائق، مقيم مركز دار السلام بالدراجة البخارية قيادة “عبد الرحمن ا س”، 18 عاما - طالب، مقيم دائرة المركز اصطدام المركبتين بالمواجهة على الطريق الزراعي الشرقي بمركز أخميم.



نجم عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية، وتم نقل الجثة لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة.



أفاد قائد السيارة بمضمون ما سبق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.

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