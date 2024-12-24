الفراعنة في مونديال اليد.. 5 صعوبات تواجه منتخب مصر.. أبرزها الغيابات مؤثرة في صفوف الفراعنة.. وضعف برنامج الإعداد وارتفاع معدل أعمار اللاعبين

كرة اليد، يستعد المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس باستور، لخوض منافسات بطولة العالم، المقرر انطلاقها منتصف يناير المقبل بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

ويواجه منتخب كرة اليد تحدٍ كبير خلال مشاركته في البطولة، يتمثل في الحفاظ على المكتسبات التي حققها خلال البطولات السابقة وأبرزها المركز السابع، بالإضافة لمحاولة تحسين المركز.

وبحسب خبراء كرة اليد المصرية، فان المنتخب الوطني يواجه عدد من الصعوبات خلال مشاركته المنتظرة ببطولة العالم، نسردها خلال السطور التالية.

غيابات مؤثرة في صفوف الفراعنة

ويعاني المنتخب الوطني عدد من الغيابات المؤثرة أبرزها يحيى الدرع لاعب الخط الخلفي والذي تعرض مؤخرا لإصابة قطع في الرباط الصليبي حرمته من التواجد مع المنتخب في المونديال.

كما يغيب عن صفوف منتخبنا لاعب كيلسي البولندي حسن وليد قداح، والعائد مؤخرا من إصابة طويلة، ويحتاج إلى وقت من أجل استعادة مستواه ولن يتواجد ضمن قائمة الفراعنة.

أيضا يغيب عن المنتخب لاعب نيس الفرنسي مهاب سعيد، والذي خضع مؤخرا لعملية جراحية في عظام القدم، ولن يتواجد ضمن صفوف منتخب مصر في البطولة وبالتالي فان المنتخب يعاني غيابات قوية وأساسية في الخط الخلفي سيكون لها تأثير كبير على المستوى الفني، خاصة في تلك المباريات التي ستجمع منتخبنا بالمنتخبات الأوروبية الكبيرة.

ضعف برنامج الإعداد

ويرى خبراء كرة اليد المصرية أيضا أن المنتخب الوطني لم يتم تجهيزه بالشكل المناسب للمشاركة في بطولة العالم، وأنه منذ العودة من أولمبياد باريس 2024، لم يخوض الفريق أي معسكر خارجي، وهو ما قد يكون له تأثير سلبي على تجانس اللاعبين.

ويخوض المنتخب الوطني معسكر خارجي وحيد قبل بطولة العالم، خلال الفترة من 7 وحتى 11 يناير المقبل في إسبانيا، ثم السفر مباشرة إلى كرواتيا للمشاركة في المونديال.

كما عانى المنتخب الوطني من أزمات إدارية خلال الفترة الماضية، أبرزها رفض محمد الأمين رئيس اللجنة المؤقتة التي ترأست الاتحاد خلال الفترة الماضية، صرف مكافأت اللاعبين الخاصة بمشاركتهم في أولمبياد باريس، بداعي عدم تقديم أداء مقنع، وهو ما خلق توتر في علاقة اللاعبين بالاتحاد أثرت على تركيز المنتخب.

ارتفاع معدل أعمار اللاعبين

وتواجه المنتخب أيضا أزمة كبيرة وهي ارتفاع معدل الأعمار السنية لبعض اللاعبين أبرزهم، إبراهيم المصري (35 عاما) وعلي زين (34 عاما) ومحمد سند (33 عاما)، وهو ما قد يؤثر على المستوى الفني والبدني للاعبين خلال مشاركتهم في بطولة العالم.

وكل هذه الأزمات تأتي في ظل منافسة قوية متوقعة في بطولة العالم، مع المنتخبات التي ترغب في الوصول للمربع الذهبي وأهمها منتخبات الدنمارك وإسبانيا وسلوفينيا وألمانيا وفرنسا وغيرها من المنتخبات القوية.

ويتوقع خبراء كرة اليد، أن يقدم المنتخب أداء متوسط في منافسات البطولة بسبب الإصابات والاستعدادات الضعيفة، وأن الوصول للدور ربع النهائي سيكون إنجازا حال تحقق.

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