الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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سياسة

خبير بالشأن الأفريقي: التعاون المصري الصومالي يهدف لمواجهة الجماعات الإرهابية

محمد رشوان، فيتو
محمد رشوان، فيتو

قال الدكتور محمد رشوان، الخبير بالشأن الإفريقي بمركز إيجيبشن للدراسات الاستراتيجية،ان  التقارب المصري-الصومالي يشهد تطورًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وانعكاسًا لجهود مصرية وصومالية مشتركة لدعم الاستقرار والتنمية في منطقة القرن الإفريقي

وأضاف: “تأتي هذه الجهود في سياق سياسي وأمني معقد يتطلب تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة، مثل الإرهاب، والهجرة غير النظامية، والصراعات الإقليمية”.

مصر ملتزمة بدعم مؤسسات الدولة الصومالية  

وقال رشوان فى تصريح لفيتو ان مصر خلال اللقاءات الرسمية مع المسؤولين الصوماليين اكدت التزامها الكامل بدعم مؤسسات الدولة الصومالية، بما في ذلك تقديم المساعدات التنموية والإنسانية، والمساهمة في بناء القدرات الوطنية، خصوصًا في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية. ويُعد هذا الدعم جزءًا من رؤية أوسع لتعزيز الاستقرار في الصومال ومواجهة التحديات الأمنية في المنطقة.

وتابع: على صعيد الأمن الإقليمي، يمثل التعاون المصري-الصومالي خطوة حيوية في مواجهة الجماعات الإرهابية التي تنشط في منطقة القرن الإفريقي. تتزايد أهمية هذه الجهود في ظل التهديد المتنامي لنقل هذه الجماعات لأنشطتها عبر الحدود، ما يهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل. ويسعى هذا التعاون إلى تعزيز القدرات الأمنية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وضمان حماية الحدود لمنع أي محاولات لزعزعة استقرار الدول.

التحركات المصرية في القرن الإفريقي جزء من استراتيجية لمواجهة السياسات الإثيوبية

وواصل حديثة قائلا: تأتي التحركات المصرية في القرن الإفريقي كجزء من استراتيجية لمواجهة السياسات الإثيوبية التي يتبعها رئيس الوزراء آبي أحمد، والتي تعتمد على المراوغة والتأجيل في حل القضايا الإقليمية، مثل أزمة سد النهضة، ما يزيد من تعقيد العلاقات بين دول الجوار كما تسعى مصر من خلال هذا الدور إلى محاصرة التغول الإثيوبي الذي يهدد استقرار الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس، وهما شريانان حيويان للتجارة العالمية وأحد أهم موارد الدولة المصرية.

واضاف:" من المتوقع أن يسهم هذا التقارب في تعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال تقوية التعاون الأمني والسياسي، والعمل على تخفيف حدة التوترات الناجمة عن السياسات الإثيوبية، وتبني مقاربات سلمية لحل النزاعات. كما يمثل هذا التعاون فرصة لتعزيز التنمية المستدامة التي تخدم شعوب المنطقة، وتدعم بناء شراكات استراتيجية تضمن الأمن والاستقرار".

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مصر الصومال العلاقات المصرية الصومالية القرن الإفريقى الجماعات الإرهابية

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