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خارج الحدود

وزير الخارجية لنظيره الصومالى: منطقة القرن الإفريقي تتصل بشكل مباشر بالأمن القومي المصري

وزير الخارجية بدر
وزير الخارجية بدر عبد العاطى ونظيره الصومالى، فيتو

أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي مجددًا على موقف مصر الثابت من احترام سيادة الصومال والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه ورفض أي تدخلات فى شئونه الداخلية، ودعم مؤسساته الوطنية، فضلًا عن مساندة جهود الحكومة الصومالية الفيدرالية في مكافحة الإرهاب وفرض سيادة الدولة على كامل أراضيها.

متابعة مخرجات القمة الثلاثية

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الدكتور بدر عبد العاطي مع أحمد مُعلم فقي وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية على هامش قمة الرياض.
وأعرب وزير الخارجية عن الحرص على مواصلة التنسيق مع نظيره الصومالي لمتابعة مخرجات القمة الثلاثية التي عقدت بين مصر والصومال وإريتريا والقمة الثنائية بين مصر والصومال اللتين عقدتا في 10 أكتوبر 2024 بأسمرا، والحفاظ على وتيرة التشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار عبد العاطي إلى حرص مصر على تعزيز بنية السلم والأمن بالقارة الإفريقية، وخاصة في منطقة القرن الإفريقي والتي تحتل أولوية متقدمة في السياسة الخارجية المصرية، لاتصالها المباشر بالأمن القومي المصري.

 حفظ السلم والأمن الإقليمي

وأكد الوزير حرص مصر في هذا السياق على دعم الاستقرار والأمن في المنطقة، والمساهمة في بعثة حفظ السلام الجديدة في الصومال (AUSSOM)، وذلك في إطار اضطلاع مصر بمسئولياتها في حفظ السلم والأمن الإقليمي وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وميثاق جامعة الدول العربية.

وتقوم مصر من هذا المنطلق بدعم الأشقاء الصوماليين في مجال بناء القدرات الأمنية والعسكرية، على ضوء الخبرات الواسعة التي تتمتع بها مصر في هذا المجال، فضلًا عن تجربتها الممتدة في مكافحة الإرهاب والتطرف.


من جانبه، ثمن الوزير الصومالي عاليا الدعم المصري الكامل لبلاده في محاربة الإرهاب وفرض سيادة الدولة وتأكيد وحدة وسلامة أراضيها، مقدما شكر وتقدير قيادة وحكومة وشعب الصومال للرئيس عبد الفتاح السيسي ولحكومة وشعب مصر الشقيقة.

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