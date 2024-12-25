القديس خرستوذولوس السائح، قصة زهد وصراع مع العالم

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس خرستوذولوس السائح، الذي يُعتبر نموذجًا للزهد والتفاني في حياة التقوى.

قصة القديس خرستوذولوس السائح

وُلد القديس وعمل صائغا في مدينة عين شمس، حيث واجه اختبارًا غيّر مسار حياته بالكامل.

ذات يوم، جاءت إليه امرأة تطلب منه صنع حُليّ من الذهب، مظهرة جمالها بهدف إغوائه. تأمل القديس الموقف وسرعان ما أدرك خطر الاستمرار في الحياة الدنيوية، فقرر ترك العالم والتفرغ لعبادة الله. عاد إلى منزله وعاتب نفسه، قائلًا: "يا نفسي، اهربي من هذا العالم إذا أردت الخلاص".

بعد أن حصل على موافقة والدته التي اختارت الانضمام إلى أحد أديرة الراهبات، وزّع القديس أمواله على الفقراء وترك كل شيء وراءه لينطلق إلى البرية. هناك، التقى بثلاثة سواح يحملون صلبانًا مضيئة، وأرشده أحدهم إلى وادٍ مليء بالأشجار المثمرة ومياه عذبة، حيث قضى حياته في الصوم والصلاة.

واجه القديس خرستوذولوس السائح محاولات شيطانية كثيرة لإثنائه عن طريقه، لكنه تغلّب عليها بقوة الصلاة ورشم الصليب. استمر في عبادته حتى بلغ سن الشيخوخة. وعندما اقتربت ساعة رحيله، زاره السواح الثلاثة مجددًا، وطلبوا منه أن يروي سيرته لتكون مصدر إلهام للأجيال.

بعد وقت قصير من سرد رحلته، مرض القديس وانتقل إلى السماء بسلام. صلى السواح عليه ودفنوه في الوادي، لتبقى ذكراه شهادة حيّة على قوة الإيمان والتفاني في سبيل الله.

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