الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة القديس إيليا السائح

الكنيسة،فيتو
الكنيسة،فيتو

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس إيليا السائح، الذي اشتهر بجهاده الروحي وحياته النسكية.

 

قصة القديس إيليا السائح

وُلِدَ القديس إيليا السائح في نواحي الفيوم لأبوين مسيحيين بارّين، استجاب الله لصلواتهما وأرسل رئيس الملائكة ميخائيل يبشرهما بميلاده. تربى تربية مسيحية عميقة، ونشأ محبًا للحياة الرهبانية، فالتحق بدير الأنبا باخوميوس بالصعيد الأعلى، ثم عاش حياة نسك في عدة أماكن، قبل أن يستقر بجبل سمهود.

بعد سنوات من الجهاد الروحي والعبادة العميقة، تنيَّح القديس إيليا السائح بسلام، تاركًا إرثًا روحيًا خالدًا، وتستمر الكنيسة في إحياء ذكراه كقدوة لحياة القداسة والنسك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القديس إيليا السائح قصة القديس إيليا السائح الكنيسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا تواضروس الثاني
ads

الأكثر قراءة

ضبط 105 أفرد خرطوش و43 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات أمنية بالمحافظات

أول اختبار للجولاني، مظاهرات في دمشق بعد حرق شجرة الميلاد (فيديو)

تجاوزت الـ 3 آلاف جنيه، ارتفاع أسعار جميع أنواع الأسمدة بالأسواق

مفاجأة، ماكرون يخلف إنفانتينو في رئاسة فيفا

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة

تصل إلى 31 ألف جنيه، أسعار حفل جورج وسوف ونجوى كرم ومروان خوري في ليلة رأس السنة

أدى إلى وفاة العشرات، دولة إفريقية تفعّل حالة الطوارئ بسبب مرض فيروسي

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات برج الأسد 2025، عبير فؤاد تكشف ما ينتظره في العام الجديد

سكان هاواي في خطر، أنشط البراكين في العالم يثور مجددا

مصرع شخصين وفقدان 12 آخرين إثر انهيار جسر في البرازيل

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الإثنين 23/12/2024

سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين 23/12/2024

بـ32 جنيها، سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الاثنين 23/ 12/ 2024

المزيد

انفوجراف

تعليمات مهمة عند أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 / 2025 م (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 24 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 24 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية