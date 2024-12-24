تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة القديس إيليا السائح

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس إيليا السائح، الذي اشتهر بجهاده الروحي وحياته النسكية.

قصة القديس إيليا السائح

وُلِدَ القديس إيليا السائح في نواحي الفيوم لأبوين مسيحيين بارّين، استجاب الله لصلواتهما وأرسل رئيس الملائكة ميخائيل يبشرهما بميلاده. تربى تربية مسيحية عميقة، ونشأ محبًا للحياة الرهبانية، فالتحق بدير الأنبا باخوميوس بالصعيد الأعلى، ثم عاش حياة نسك في عدة أماكن، قبل أن يستقر بجبل سمهود.

بعد سنوات من الجهاد الروحي والعبادة العميقة، تنيَّح القديس إيليا السائح بسلام، تاركًا إرثًا روحيًا خالدًا، وتستمر الكنيسة في إحياء ذكراه كقدوة لحياة القداسة والنسك.

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