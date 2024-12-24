الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري والقناة الناقلة

الأهلي والمصري
الأهلي والمصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة المصري الخميس المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الاهلي والمصري والقناة الناقلة

ويواجه الأهلي نظيره المصري فى الثامنة مساء الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية وتنقل المباراة على شاشة أون سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

ويواصل طاهر محمد طاهر لاعب الاهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الأمامية، حيث يستمر غياب اللاعب عن مباراة المصري المقبلة فى الدوري.

 

ووضع الجهاز الفني للنادي الاهلي مدة زمنية تمتد لمدة شهر من تاريخ إصابة اللاعب من أجل التعافي من الإصابة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي كولر اخبار الأهلي

مواد متعلقة

كرة السلة، موعد مواجهات العودة بين الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي المرتبط

كولر يستقر على إعادة إمام عاشور لتشكيل الأهلي الأساسي أمام المصري
ads

الأكثر قراءة

لحظة انفجار وغرق سفينة روسية تحمل معدات نووية في البحر المتوسط (فيديو)

ماتت في حادث أليم، قصة الطالبة "رحيق" شهيدة العلم وحافظة القرآن بالمنوفية (صور)

8 إجراءات لـ "التموين" لحماية محدودي الدخل من احتكار السلع وارتفاع أسعارها

كهربا يطلب الرحيل عن الأهلي في يناير المقبل

صدمة جديدة من إدارة ليفربول لمحمد صلاح

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2025 وطريقة الإعلان عنها

4 أسباب للعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء

الصقر يكشف حقيقة التحقيق مع كهربا بسبب فيديو المشاجرة في الملهى الليلي

منوعات

المزيد

غضب إسرائيلي بعد عرض شركة أمريكية تيشيرتات تحمل صورة السنوار

ميجان ماركل تعرب عن رغبتها قضاء عيد الميلاد مع العائلة المالكة

تواجه اتهامات بالاتجار في البشر والاغتصاب، إنقاذ 200 طفل وسيدة من طائفة يهودية احتجزتهم بالغابات (فيديو)

توقعات الأبراج 2025، عام السعي لتحقيق التميز والتقدم لمواليد برج الحمل

المزيد

خدمات

المزيد

31.82 ألف دولار للطن سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 في الأسواق

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء 24-12-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء 24-12-2024

المزيد

انفوجراف

الوحيد في البريميرليج.. محمد صلاح يسجل 126 هدفا و66 أسيست في 6 مواسم مختلفة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

 تفسير حلم أكل الخس في المنام وعلاقته بالإصابة بالتعب النفسي والجسدي

مفتي الجمهورية: الرقابة الإدارية في الإسلام تهدف إلى حماية المال العام ومنع الفساد

دار الإفتاء توضح حكم أثر سماع الفحش من القول على أجر الصوم

المزيد
الجريدة الرسمية