الأمن يكشف ملابسات تكدس المواطنين في سجل مدني مدينة بدر

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تكدس المواطنين في سجل مدني مدينة بدر.

تكدس المواطنين فى سجل مدنى مدينة بدر

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تعليق مدعوم بصورة، بشأن تكدس بعض المواطنين بسجل مدني مدينة بدر بالقاهرة بدعوى قلة عدد الموظفين.

وبالفحص تبين أن سجل مدنى مدينة بدر تم تطويره حديثًا، ويتم من خلاله تقديم كافة الخدمات الشرطية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات للتسهيل والتيسير على المواطنين.

وبالنسبة لما ورد بشأن تكدس المواطنين، تم تدعيم السجل بعدد من الموظفين لتذليل كافة العقبات.

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