الأحد 22 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

أولى خسائر جاستن بالدوني بعد اتهام بليك ليفلي له بالتحرش

ليفي وليفي، فيتو
ليفي وليفي، فيتو

 بليك ليفلي، تعد تهمة التحرش الجنسي، من التهم القاتلة للممثلين في هوليوود، حيث دمرت العديد من مستقبل الممثلين والممثلات، ويبدو أن الممثل جاستن بالدوني، سيحظى بتلك النهاية قريبا.

أولى خسائر جاستن بالدوني بعد تهم التحرش

وأعلنت رسميا وكالة المواهب WME، التخلي رسميا عن تعاونها مع الممثل جاستن بالدوني، بعد الدعوى القضائية التي رفعتها بليك ليفلي ضده وتتهمه فيها بالتحرش الجنسي، زاعمة أنه خلق بيئة عمل مُعادية في خلال تصويرهما لفيلمهم الناجح "It Ends With Us"، قبل أن يشارك لاحقًا في حملة ضدها، لتشويه سمعتها.

 

تفاصيل اتهام بليك ليفي لـ جاستن بالدوني

وذكر موقع TMZ، تفاصيل اتهام بليك ليفلي، لجاستن، موضحا أن ليفلي اتهمت جاستن، أنه جعل بيئة العمل في موقع تصوير "It Ends With Us" سيئة للغاية، لدرجة أنه عقد اجتماعا حضره زوج ليفي الممثل الشهير رايان رينولدز مع آخرين، لمعالجة سلوك بالدوني.

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