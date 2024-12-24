تركيا تحول استثماراتها إلى منطقة قناة السويس.. بلاد السلطان تسعى لتفادي النقل في المناطق الملتهبة.. والاستفادة من انخفاض الأجور

تعمل الشركات التركية على نقل جزء كبير من استثماراتها خاصة في صناعة الملابس إلى مصر، مع التركيز على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويرغب الأتراك فى تحقيق عدد من الفوائد من هذا النقل أولها:

الاستفادة من سعر العملة المصرية مقابل العملات الأجنبية

الاستفادة من قرب المنطقة الاقتصادية من مصادر الاستهلاك العالمى

تقليل مدة وطول خطوط النقل البرى للبضائع التركية والتى يجرى نقلها للعديد من الدول

إيجاد طريق بديل لسوريا للمنتجات التركية

الاستفادة من القرب للموانئ

تعمل الشركات التركية على الاستفادة من اقتراب المناطق الحرة الصناعية من الموالي الموانئ البحرية وأماكن التصدير الأمر الذي يساهم في توفير مبالغ كبيرة لصالح الشركات الاستثمارية التركية.

وتخطط الشركات التركية لتوطين عدد من الصناعات بالمنطقة الصناعية بقناة السويس وذلك لتوفير عمليات النقل البري والتي كانت تقوم بها الشركات التركية من تركيا عبر الدول العربية.

وكانت تركيا تحرك خطوط للنقل البرى منها الى العديد من الدول فى شمال افريقيا وغيرها من الدول والتى كانت تقطع مسافات طويلة ولكن فى حالة التوسع فى إنشاء المصانع بمصر ستكون قريبة من أماكن التصدير والاستهلاك.

جدير بالذكر أنه سبق ووقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، عقد مشروع شركة "دينم ريز – Denim Rise" التركية لصناعة الملابس الجاهزة، بإجمالي تكلفة استثمارية 8.8 مليون دولار، على مساحة 26 ألف متر مربع، وبما يوفر 1000 فرصة عمل مباشرة، وبنسبة تصدير 70% من إجمالي منتجات المشروع، وقام بتوقيع العقد حسين جوزل، عضو مجلس إدارة الشركة.

ليد جمال الدين: القنطرة غرب الصناعية وجهة المشروعات كثيفة العمالة

وأوضح وليد جمال الدين أن منطقة القنطرة غرب الصناعية تُعد من أفضل المناطق الصناعية للمشروعات كثيفة العمالة نظرًا لقربها من محافظات القناة والدلتا، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي، والذي يتوسط موانئ الهيئة على البحر الأحمر والبحر المتوسط، وبالتالي تضمن لمستثمريها سهولة النفاذ إلى مختلف الأسواق الإقليمية والدولية، كما عبر عن سعادته بمشروع "دينم ريز – Denim Rise) الذي يُعد رابع مشروع باستثمارات تركية داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، مما يدل على عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويبشر بمستقبل يحمل المزيد من التعاون لأجل التنمية.

وليد جمال الدين: 4 مشروعات تركية داخل القنطرة غرب الصناعية حتى الآن



كما أكد وليد جمال الدين أن القنطرة غرب الصناعية تمثل أهمية كبرى لما تعكسه من رؤية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المتعلقة بتطوير البنية التحتية لتهيئة مناخ مواتي للاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات المستهدفة، وأكد أن التعاون مع الاستثمارات التركية في مجال صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات، يعظم الاستفادة من الموارد المتاحة لخدمة هذا المجال كما يساعد على تحقيق تكامل صناعي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، حيث ستضم القنطرة غرب أيضًا مصانع لتصنيع إكسسوار الملابس الجاهزة، وطباعة وصباغة المنسوجات، وتصنيع الحقائب وأمتعة السفر.

من جانبه أعرب حسين جوزل عن سعادته بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال مشروع تصنيع الملابس الجاهزة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية لتكون بداية لمزيد من التوسعات للشركة بالأسواق الخارجية، وأشار إلى أنه سيتم وضع حجر الأساس للمشروع في القريب العاجل؛ حتى يتم افتتاحه خلال النصف الثاني من عام 2025 بالتزامن مع بدء التشغيل بعدد من المشروعات المماثلة بالقنطرة غرب الصناعية.

والجدير بالذكر أنه بعد توقيع عقد شركة "دينم ريز – Denim Rise” تكون اقتصادية قناة السويس انتهت من توقيع عقود 9 مشروعات من المرحلة الأولى بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، بإجمالي استثمارات يصل إلى 317.8 مليون دولار أمريكي، على إجمالي مساحة 777 ألف متر مربع، وبما يوفر نحو 15200 فرصة عمل.

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