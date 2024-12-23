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أخبار مصر

السكك الحديدية تنشر مواعيد قطارات سيناء

قطار, فيتو
قطار, فيتو

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر،عن مواعيد القطارات على خط القنطرة شرق / بئر العبد والعكس وخط كفر داوود / السادات والعكس بعربات “تحيا مصر”، فقد قررت الهيئة الآتي

القنطرة شرق / بئر العبد والعكس:

• تشغيل قطار 291: يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 07:30.. يصل محطة بئر العبد الساعة 09:30 بتركيب (4 عربات تحيا مصر) كالجدول المرفق.

• تشغيل قطار 290: يقوم من محطة بئر العبد الساعة 10:00.. يصل محطة القنطرة شرق الساعة 12:00 بتركيب (4 عربات تحيا مصر) كالجدول المرفق.

 

• تشغيل قطار 293: يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 12:30.. يصل محطة بئر العبد الساعة 14:30 بتركيب (4 عربات تحيا مصر) كالجدول المرفق.

• تشغيل قطار 292: يقوم من محطة بئر العبد الساعة 15:00.. يصل محطة القنطرة شرق الساعة 17:00 بتركيب (4 عربات تحيا مصر) كالجدول المرفق.

ثانيًا: خط بشتيل / السادات / كفر داوود والعكس: 

• تشغيل قطار 787 بشتيل / السادات: يقوم من محطة بشتيل الساعة 05:10.. يصل محطة السادات الساعة 07:50 بتركيب (5 عربات تحيا مصر) كالجدول المرفق.

• تشغيل قطار 788 السادات / بشتيل: حيث يقوم من محطة السادات الساعة 16:50.. يصل محطة بشتيل الساعة 19:15 بتركيب (5 عربات تحيا مصر) كالجدول المرفق.

• تشغيل قطار 792 السادات / كفر داوود: حيث يقوم من محطة السادات 09:00.. يصل محطة كفر داوود الساعة 09:50 بتركيب (5 عربات تحيا مصر) كالجدول المرفق.

• تشغيل قطار 793 كفر داوود / السادات: حيث يقوم من محطة كفر داوود الساعة 11:10.. يصل محطة السادات الساعة 12:05 بتركيب (5 عربات تحيا مصر) كالجدول المرفق.

• تشغيل قطار 794 السادات / كفر داوود: يقوم من محطة السادات 13:00.. يصل محطة كفر داوود الساعة 13:50 بتركيب (5 عربات تحيا مصر) كالجدول المرفق.

• تشغيل قطار 795 كفر داوود / السادات: يقوم من محطة كفر داوود الساعة 14:45.. ويصل محطة السادات الساعة 15:40 بتركيب (5 عربات تحيا مصر) كالجدول المرفق.

وتؤكد الهيئة أنها لا تدخر أى جهد للعمل على راحة جمهور الركاب، حيث تمتاز هذه القطارات بأنها أرخص وأسرع مقارنة بنظيرتها من وسائل المواصلات الأخرى؛ بما يساهم في خدمة عدد كبير من جمهور الركاب على الخطين وحيث تتميز المناطق التي يمر عليها خط كفر داوود السادات بالكثافة السكانية العالية، كما أن خط القنطرة شرق / بئر العبد له أهمية كبيرة فى المساهمة في تنمية سيناء وخدمة أهالي سيناء الحبيبة.

 

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