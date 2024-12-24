الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

وائل جسار ونوال الزغبي يحييان سهرة رأس السنة في القاهرة

وائل جسار ونوال الزغبي،
وائل جسار ونوال الزغبي، فيتو

 يحيي الفنان اللبناني وائل جسار حفلا غنائيا مشتركا مع الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ليلة رأس السنة 2025 في أحد الفنادق الكبرى بمدينة 6 أكتوبر.

 

حفل وائل جسار ونوال الزغبي ليلة رأس السنة 

 ومن المفترض أن يقدم الثنائي خلال حفل ليلة رأس السنة عددا كبيرا من أغانيهم الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ومن ناحية أخرى كان  وائل جسار أكد أنه لم يندم على أغنية قدمها خلال مشواره الفني، مشيرا إلى أن لديه الكثير من الأغنيات التي عرفته بالجمهور المصري.

 

أغاني وائل جسار 

 وقال وائل جسار في تصريح خاص لفيتو: “أكثر أغنية قريبة إلى قلبى هى الأغنية التى عرفتنى بالشعب المصري: “مشيت خلاص” و”خلينى ذكرى" و"غريبة الناس"، هناك أغان كثيرة حققت نجاحا كبيرا ورسخت فى أذهان الناس وبفضل الله ليست هناك أغنية ندمت على تقديمها خلال مشوارى الفني.

ومن ناحية أخري كان وائل جسار ، كشف عن رأيه في البرامج التي يقدمها رامز جلال في شهر رمضان، خاصة أنه ظهر في حلقة معه من برنامج رامز في الشلال.

وقال وائل جسار في تصريح خاص لـ فيتو: “رامز جلال فنان كبير وبمنزلة أخ وأحبه كثيرًا وعشرة عمر، وبالطبع برنامجه محبوب جدًّا وهو ممثل شاطر ومحبوب جدًّا ويتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة، وهو إنسان ذكي ولديه القدرة على إضحاك الجماهير بطريقة معينة وأتمنى له النجاح الدائم”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حفل وائل جسار و نوال الزغبي ليلة رأس السنة حفل وائل جسار و نوال الزغبي الفنان اللبناني وائل جسار وائل جسار و نوال الزغبي وائل جسار
ads

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في الصاغة، بكام الجرام عيار 18؟

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 24-12-2024 ببداية التعاملات

دار الإفتاء توضح حكم أثر سماع الفحش من القول على أجر الصوم

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2025 وطريقة الإعلان عنها

حصاد 2024، السيسي يقود جهود الحفاظ على الأمن القومي وتوازن السياسة الخارجية المصرية

غرق سفينة شحن روسية في البحر المتوسط

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

مطار القاهرة يكشف حقيقة حدوث تسريب للمياه بمبنى الركاب رقم 2

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج 2025، عام السعي لتحقيق التميز والتقدم لمواليد برج الحمل

الملك تشارلز يخالف التقاليد خلال الاحتفال بعيد الميلاد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، مفاجآت سارة في انتظار مواليد هذه الأبراج

بعد استفزازه، رونالدو يسخر من ميسي في "تحدي اليوتيوب" (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيها اشترى كيلو السكر اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في الأسواق

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في الصاغة، بكام الجرام عيار 18؟

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 24- 12- 2024 في الأسواق

عباد الشمس يسجل 103 جنيهات للتر، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

5 ملفات حاسمة على طاولة مجلس الجبلاية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: الرقابة الإدارية في الإسلام تهدف إلى حماية المال العام ومنع الفساد

دار الإفتاء توضح حكم أثر سماع الفحش من القول على أجر الصوم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 24 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية