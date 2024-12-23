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ملفات وحوارات

ليلة سقوط عصابة أكبر صفقة مخدرات في قبضة الأمن، استهدفت جلب وتهريب 3 ملايين قرص كبتاجون بقيمة 4 مليارات جنيه، والشرطة تكشف الكواليس وتلاحق باقى الجناة خارج البلاد (فيديو صور)

ليلة أحباط صفقة مخدرات
ليلة أحباط صفقة مخدرات بـ 4 مليارات جنيه

 يلجأ تجار السموم والكيف إلى أساليب أخرى شديدة الاحترافية خاصة مع كل ضربة توجهها إليهم  أجهزة الأمن وكلما ضيق عليهم الخناق تسلك  العناصر الإجرامية والقائمين على جرائم تهريب وجلب المواد المخدرة طرقا أخرى، إلا أن أجهزة الشرطة دائما ما تكون لهم بالمرصاد.

ليلة إحباط صفقة مخدرات بـ4 مليارات جنيه

وقبل أن ينتهي عام 2024، كان تجار الكيف على موعد مع صفقة من العيار الثقيل بقيمة 4 مليارات جنيه، تضمن نحو 3 ملايين قرص من عقار الكبتاجون المخدر.

كواليس القضية كانت أغرب من الخيال حيث تمت مراقبة تشكيل عصابى دولى يضم عناصر إجرامية شديدة الخطورة يجهزون لصفقة ضخمة من المواد المخدرة تقدر قيمتها  بمليارات الجنيهات، حيث تجرى العملية بإعادة التجهيز ووضع الملصقات والعلامات عن المواد المخدرة تمهيدًا لإعادة التصدير  مرة آخرى  الى خارج البلاد.

عصابة دولية حاولت جلب وتهريب 3 ملايين قرص كبتاجون

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة عن نشاط التشكيل العصابى الدولى واعتزامه جلب وتهريب كميات ضخمة من المواد المخدرة ومحاولة إغراق البلاد بها.

وكشفت التحريات التى أجراها فريق بحث مكبر تحت إشراف مساعد أول وزير الداخلية، عن تجهيزات خاصة تقوم بها عصابة دولية لمحاولة إدخال المواد المخدرة واتخاذ البلاد بوابة لممارسة نشاطهم المخالف قانونًا.

 

وشكلت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فريق عمل مشترك ضم القطاعات الوزارة المختصة من قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام وقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

خطة الشرطة كشفت المستورة وتلاحق باقى الجناة خارج البلاد

ونجح فريق البحث فى جمع خيوط القضية وأطرافها وفى التوقيت المناسب كانت المفاجأة بسقوطهم فى شباك الشرطة.

فريق عمل 
فريق عمل 

وكشفت التحقيقات ؛ أن التشكيل العصابى قام بإخفاء المخدرات داخل ماكينات خراطة بسيارة نقل، وتمكنت قوات الشرطة من ضبط السيارة أثناء دخولها أحد الموانئ لتهريب تلك المواد للخارج.

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 وألقي القبض على 4 من أفراد التشكيل، وجارى البحث عن 2 هاربين  بينهما زعيم التشكيل ويحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية  بعد هروبهما للخارج ويتم التنسيق  مع  “الإنتربول” الدولى لضبطهما. 

 

السيارة المحملة أقراص الكبتاجون
السيارة المحملة أقراص الكبتاجون


وتؤكد وزارة الداخلية،  استمرارها في  توجيه الضربات الاستباقية للمتاجرين بالمواد المخدرة لما تمثله من خطورة، والحيلولة دون اتخاذ البلاد معبرًا لتلك السموم للدول الأخرى ؛ وتأكيدا على النجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية خلال الفترة الأخيرة.

وذكرت وزارة الداخلية فى بيان لها بان وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) اعتزام تشكيل عصابى يضم (عناصر إجرامية شديدة الخطورة) جلب شحنة كبيرة من عقار "الكبتاجون" المخدر لإعادة تهريبها لخارج البلاد عبر أحد الموانئ البحرية المصرية لإحدى الدول عن طريق إستخدام "سيارة نقل مقطورة".

 

وعقب تقنين الإجراءات ومن خلال الرصد والتتبع أمكن تحدد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها بكمين أعد خصيصًا له حال وصولها للميناء، وتبين إستخدامه مخابئ سرية (داخل أجزاء ماكينات خراطة) لنقل شحنة الكبتاجون تحت ساتر حمل السيارة لرسالة مشمولها المستندى "ماكينات خراطة متنوعة – معدات تصنيع البلاط والأسمنت ".

 

و تم إستخراج الأقراص من داخل "أجزاء ماكينات الخراطة" وتبين أنهم (3 مليون قرص مخدر لعقار "الكبتاجون").. وبإستكمال تتبع باقى عناصر التشكيل العصابى وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط 4 عناصر "أحدهم القائم على الجلب" بمحافظتى (القليوبية - الشرقية).

كما تقوم أجهزة الأمن بالتنسيق مع الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول "، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين آخرين "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول " – متواجدان خارج البلاد)

 وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـقرابة  (4 مليار جنيه)، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تحاه الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات والتحفظ على المضبوطات.

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