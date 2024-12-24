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رياضة

موعد مباراة منتخب قطر أمام عمان بخليجي 26

منتخب قطر،فيتو
منتخب قطر،فيتو

خليجي 26، تستعد كرة القدم الخليجية لمواجهة قوية اليوم الثلاثاء، حين يستضيف ستاد جابر مبارك الحمد الصباح مباراة  نارية تجمع منتخبي عمان وقطر في إطار الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي.

تأتي هذه المباراة في وقت حرج لكلا المنتخبين، حيث يسعيان جاهدين لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث للتقدم خطوة نحو التأهل إلى الدور نصف النهائي.


وتكتسب هذه المواجهة أهمية خاصة بعد أن تعادل الفريقان في مباراتيهما الافتتاحية، مما يجعل المنافسة أكثر إثارة وتشويقًا.

وتعادل منتخب عمان أمام الكويت بينما تعادل منتخب قطر أمام الإمارات بنفس النتيجة 1-1.


 ويسعى منتخب عمان بقيادة مدربه إلى تقديم أداء قوي والتفوق على نظيره القطري، من أجل تحسين موقعه في ترتيب المجموعة والتأهل إلى الدور القادم.


 من جانبه، يأمل منتخب قطر في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لتعزيز فرص تأهله إلى الدور نصف النهائي والاقتراب من تحقيق اللقب.


موعد المباراة والقنوات الناقلة


 ستقام المباراة المرتقبة بين عمان وقطر غدًا  الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024، على أرضية ستاد جابر مبارك الحمد الصباح.


 وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام  الساعة 4:25 مساءً بتوقيت السعودية وقطر.


القنوات الرياضية لمباراة قطر وعمان 

وسيتم نقل المباراة مباشرة، ومن بينها قنوات الكأس القطرية، والكويت الرياضية، وأبو ظبي الرياضية، وقناة SSC.

مجموعات كأس الخليج «خليجي 26»


ويتواجد في بطولة كأس الخليج العربي 8 منتخبات، هم (السعودية والعراق وقطر والإمارات وعمان والكويت والبحرين واليمن)، مقسمة على مجموعتين، كل أربع منتخبات في مجموعة.

المجموعة الأولى: الكويت وعمان وقطر والإمارات.

المجموعة الثانية: البحرين والعراق والسعودية واليمن.

 

ترتيب المجموعة الأولى


1- الكويت: نقطة.

2- عمان: نقطة.

3- الإمارات: نقطة.

4- قطر: نقطة.

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خليجي 26 بطولة كأس الخليج العربي بطولة كأس الخليج السعودية وقطر

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