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ثقافة وفنون

مشهد مؤثر لرحمة رياض، ماذا حدث بأولى حلقات برنامج إكس فاكتور؟ (فيديو)

برنامج أكس فاكتور،
برنامج أكس فاكتور، فيتو

برنامج أكس فاكتور ،  تصدرت  أولى حلقات برنامج اكتشاف المواهب الشهير “إكس فاكتور” مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

برنامج إكس فاكتور 

وتضم لجنة التحكيم من برنامج أكس فاكتور  الفنان راغب علامة والمطربة العراقية رحمة رياض والإماراتي فايز السعيد.

وشهدت أولي حلقات البرنامج العديد من المواهب الشابة ومنهم العراقي إبراهيم الذي، أشادت لجنة التحكيم بموهبته وسأله راغب علامة عن من أين أتي بإحساسه العالي.

ومن ضمن المتسابقين أيضا المتسابق السعودي عبد العزيز علي الذي أبهر اللجنة بأدائه القوي حينما قدم أغنية إنسان أكثر لعبد المجيد عبدالله 

 

ومن ضمن مفاجآت الحلقة أيضا، هي حصول فرقة بنات الهاشم اللبنانية علي الكارت الذهبي من قبل راغب علامة.

ومن أبرز مشاهد الحلقة الأولي هي بناء رحمة رياض عند رؤيته للمتسابق رامي الشمالي شقيق صديقها الراحل الذي توفي في حادث سيارة 

الموسم الجديدة من برنامج أكس فاكتور يعرض عبر شاشة دبي الأحد من كل أسبوع قي تمام الساعة 10 ونصف مساء.

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اكس فاكتور لجنة التحكيم من برنامج أكس فاكتور أولي حلقات برنامج أكس فاكتور المطربة رحمة رياض

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