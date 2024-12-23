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أوقاف سوهاج تعقد اجتماعا لمناقشة استخدام الوسائل الإلكترونية في نشر القيم

اوقاف تعقد اجتماعا
اوقاف تعقد اجتماعا لمناقشة استخدام الوسائل الإلكترونية

عُقد مديرية الاوقاف سوهاج مساء اليوم اجتماع برئاسة الدكتور محمد أبو سعدة وكيل وزارة الأوقاف سوهاج ومسؤول الدعوة الإلكترونية بالمديرية لمناقشة سبل تطوير العمل الدعوي والإعلامي في إطار رؤية الوزارة لتعزيز استخدام الوسائل الإلكترونية والمنصات الإعلامية في نشر القيم الإسلامية السمحة وتعزيز القيم الوطنية والحفاظ على منهج الوسطية.  

مناقشة سبل تطوير العمل الدعوي والإعلامي في نشر القيم الاسلامية

وأكد ابوسعدة خلال الاجتماع على ضرورة توظيف الوسائل التقنية الحديثة في الدعوة، بما يواكب تطلعات الشباب ويخاطب احتياجات المجتمع، مع التشديد على تقديم محتوى ديني ووطني معتدل وشامل يساهم في بناء وعي مجتمعي سليم، ويعزز الانتماء للوطن.

استخدام الوسائل الإلكترونية والمنصات الإعلامية في نشر القيم

وشدد أبوسعدة على بعض التوصيات منها التنبيه على استمرارية تجميد صفحات الإدارات حتى إشعار آخر والمشاركة في اختيار أفضل العناصر من السادة الأئمة والواعظات من حيث الأداء الدعوي ومتابعة الأنشطة اليومية وإرسالها للمسئول الإعلامي للمديرية والمشاركة مسؤول الدعوة الالكترونية بالإدارة منشورات صفحة المديرية على صفحته الشخصية وجروبات الوتساب الخاصة بالإدارة باعتباره المصدر الإعلامي لإدارته.

وتم مناقشة النقاط المطروحة وتبادل الآراء والملاحظات حولها وكما تم توجيه المجتمعين لتنفيذ المهام السابقة أعلاه ووضع خطة لمشاركة مسؤول الدعوة الالكترونية والمنسق الإعلامي للمديرية لتنفيذ الخطه الدعوية السابقة. 

تكثيف الأنشطة الدعوية 

وفي الختام أكد وكيل الوزارة على  تطوير خطط العمل، وتكثيف الأنشطة الدعوية، والتركيز على القيم الوطنية والوسطية، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الموضوعة لضمان تحقيق الأهداف الدعوية والوطنية المنشودة.

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