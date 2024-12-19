شاهد، تدافع الجمهور على أحمد العوضي أثناء تصوير فهد البطل في بولاق

يواصل الفنان أحمد العوضي تصوير مسلسله الجديد “فهد البطل” والذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2025، في منطقة بولاق.

مسلسل أحمد العوضي في رمضان 2025

و شهدت شوارع بولاق تدافعا كبيرا من الجمهور على أحمد العوضي لإلتقاط صور تذكارية معه، ولبي العوضي طلبهم وسط حالة كبيرة من الحفاوة والترحاب.

أبطال مسلسل فهد البطل

ويشارك فى مسلسل فهد البطل بجوار العوضي كل من: أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، كارولين عزمي، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، وأحمد ماجد.

تتر مسلسل فهد البطل

وعلمت “فيتو” أنه تم الاتفاق مع محمود الليثى وعمر كمال على تقديم تتري البداية والنهاية وعدد من الأغاني التي سوف تتخلل الأحداث.

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