التوقعات الفلكية لــ أحمد العوضي فى 2025

كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، ما ينتظر الفنان أحمد العوضي خلال العام الجديد 2025 وما يخبئه الفلك له.

توقعات أبراج 2025، لـ الأبراج تكشف حظ الفنان أحمد العوضي

وتكشف خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لبوابة (فيتو)، عن التوقعات الفلكية لـ العوضي الذي ينتمي لمواليد برج القوس.. وماذا سيحدث خلال عام 2025

توقعات الأبراج 2025، هذا ما ينتظر أحمد العوضي

وقالت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لموقع (فيتو): أن العوضي في عام 2025 يشعر في كثير من الأحيان بثقل المسئولية نتيجة للضغوط المهنية، وقد يكون مطالبا باختيار عمل فني أو اتخاذ موقف محدد، ويجد في ذلك صعوبة مما يجعله معرضا للحيرة والتردد، وأحيانا فاقدا لاتزانه النفسي.. من المهم أن يتماسك ليتمكن من اتخاذ قرارات سليمة.

مسلسل العوضي فى رمضان 2025

فى سياق آخر.. يخوض النجم أحمد العوضي فى 2025 تجربة بطولة درامية جديد تحمل اسم “فهد البطل”، وهو المسلسل المقرر أن ينافس به نجوم الدراما فى موسم رمضان المقبل 2025.

وتضم قائمة العمل قائمة طويلة من النجوم من مختلف الأعمال، حيث تشارك لوسي، احمد عبد العزيز، محمود البزاوي،حجاج عبدالعظيم، حمزة العيلي، عصام السقا… كما تشارك ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، صفوة، وملكة الجمال يارا السكري.



وتدور أحداث مسلسل فهد البطل في إحدى قرى الصعيد حيث يعيش “فهد البطل”، الذي يعمل في مصنع رخام، وتربطه علاقة حب بإحدى الفتيات التي تلعب دورها الفنانة ميرنا نور الدين، ويدخل في مشاكل كثيرة وينزل للقاهرة باحثًا عن لقمة العيش، ويدخل السجن في الحلقات الأولى من العمل، يأتي العمل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.

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