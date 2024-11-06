سيدة تركية تتصدى بشجاعة لـ لصتين حاولتا سرقة منزلها (فيديو)
واجهت ربة منزل في تركيا، لصتين حاولتا دخول منزلها لسرقته، بشجاعة كبيرة انتهت باحتجاز إحداهما لحين حضور الشرطة، فيما نجحت الأخرى في الفرار.
ربة منزل تأسر لصة حاولت سرقة منزلها
ووقعت الحادثة في منطقة باغجلار في مدينة إسطنبول، عندما فوجئت ربة المنزل ملك يافوز، بالسارقتين على باب منزلها تحاولان فتحه والدخول لسرقته.
وسرعان ما فرت اللصتان عندما شاهدتا ربة المنزل، ونجحت الأولى في الفرار بالفعل، وخرجت من المبنى، فيما سقطت اللصة الثانية عند مدخل المبنى حيث قفزت فوقها ربة المنزل.
وأظهر مقطع فيديو صورته كاميرا مراقبة عند مدخل المبنى الذي شهد الحادثة، لحظة قفز ربة المنزل فوق اللصة الثانية وتثبيتها في المكان قبل لحاقها بشريكتها الأولى.
وسيطرت ربة المنزل بعد ذلك على اللصة التي ظلت ممددة على الأرض، قبل أن تتصل بالشرطة التركية للقبض عليها.
وتجمع الجيران حول اللصة، بعد أن فاجأهم منظرها تحت أقدام ربة المنزل.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن السارقة التي بدا أنها شابة، تقدمت بشكوى لدى الشرطة ضد ربة المنزل، بعد تعرضها للضرب.
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