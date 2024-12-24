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خارج الحدود

البنتاجون يرفض كشف عدد القوات الأمريكية في سوريا لتجنب إغضاب دول مجاورة

القوات العسكرية الأمريكية،
القوات العسكرية الأمريكية، فيتو

كشفت شبكة "سي إن إن الأمريكية" نقلًا عن مسؤولين عسكريين أمريكيين، بأن البنتاجون تردد في كشف عدد القوات الحقيقي بسوريا لتجنب إغضاب دول مجاورة.

 

عدد القوات الأمريكية في سوريا

وأكد مسؤولين عسكريين أمريكيين: أن عدد القوات الأمريكية في سوريا ارتفع بانتظام منذ هجوم 7 أكتوبر، وتجاوز ضعف ما أعلنه البنتاجون سابق.

 

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البيت الأبيض يكشف أكبر مصدر قلق له في سوريا

2000 جندي أمريكي في سوريا

وأكدت الشبكة نقلا عن المسؤولين الأمريكيين، أن عدد القوات الأمريكية في سوريا الآن وصل إلى 2000 جندي.
 

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، مساء أمس الأحد، إن "الأكراد يحرسون سجونا تضم آلافا من مقاتلي تنظيم الدولة (داعش) الإرهابي، وإذا خرج هؤلاء فنحن أمام تهديد خطير للغاية".

وأضاف سوليفان: "هدفنا ضمان استمرار دعم قوات سوريا الديمقراطية لإبقاء تنظيم الدولة تحت السيطرة.. والأكراد أفضل شركائنا لمحاربة تنظيم الدولة ونخشى أن ينشغلوا عن ذلك".

وأشار سوليفان، إلى أن أكبر مصدر قلق للولايات المتحدة في سوريا هو إمكانية استغلال تنظيم الدولة لفرصة عدم وجود سلطة في بعض المناطق.

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