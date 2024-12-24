البنتاجون يرفض كشف عدد القوات الأمريكية في سوريا لتجنب إغضاب دول مجاورة

كشفت شبكة "سي إن إن الأمريكية" نقلًا عن مسؤولين عسكريين أمريكيين، بأن البنتاجون تردد في كشف عدد القوات الحقيقي بسوريا لتجنب إغضاب دول مجاورة.

عدد القوات الأمريكية في سوريا

وأكد مسؤولين عسكريين أمريكيين: أن عدد القوات الأمريكية في سوريا ارتفع بانتظام منذ هجوم 7 أكتوبر، وتجاوز ضعف ما أعلنه البنتاجون سابق.

2000 جندي أمريكي في سوريا

وأكدت الشبكة نقلا عن المسؤولين الأمريكيين، أن عدد القوات الأمريكية في سوريا الآن وصل إلى 2000 جندي.



وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، مساء أمس الأحد، إن "الأكراد يحرسون سجونا تضم آلافا من مقاتلي تنظيم الدولة (داعش) الإرهابي، وإذا خرج هؤلاء فنحن أمام تهديد خطير للغاية".

وأضاف سوليفان: "هدفنا ضمان استمرار دعم قوات سوريا الديمقراطية لإبقاء تنظيم الدولة تحت السيطرة.. والأكراد أفضل شركائنا لمحاربة تنظيم الدولة ونخشى أن ينشغلوا عن ذلك".

وأشار سوليفان، إلى أن أكبر مصدر قلق للولايات المتحدة في سوريا هو إمكانية استغلال تنظيم الدولة لفرصة عدم وجود سلطة في بعض المناطق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.