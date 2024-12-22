البيت الأبيض يكشف أكبر مصدر قلق له في سوريا

قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، مساء اليوم الأحد، إن "الأكراد يحرسون سجونا تضم آلافا من مقاتلي تنظيم الدولة (داعش) الإرهابي، وإذا خرج هؤلاء فنحن أمام تهديد خطير للغاية".

وأضاف سوليفان: "هدفنا ضمان استمرار دعم قوات سوريا الديمقراطية لإبقاء تنظيم الدولة تحت السيطرة.. والأكراد أفضل شركائنا لمحاربة تنظيم الدولة ونخشى أن ينشغلوا عن ذلك".

وأشار سوليفان، إلي أن أكبر مصدر قلق للولايات المتحدة في سوريا هو إمكانية استغلال تنظيم الدولة لفرصة عدم وجود سلطة في بعض المناطق.

رفع العقوبات عن سوريا

ومنذ قليل، أكد القائد العام لإدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع الملقب بـ الجولاني، مساء اليوم الأحد، أنه على المجتمع الدولي رفع العقوبات عن سوريا، قائلا: "يجب انتهاء العقوبات على سوريا بعد زوال أسبابها برحيل نظام بشار الأسد".

وأضاف الجولاني: "على المجتمع الدولي دعم استقلال قرار سوريا، ولا بد من تخفيف معاناة الشعب السوري بقدر الاستطاعة"، داعيا لضرورة وجود توافق دولي على استقرار سوريا ووحدة أراضيها ورفع العقوبات.

وتابع: "نصف الشعب السوري خارج البلاد وبنية الاقتصاد التحتية مدمرة والتحديات أمامنا كبيرة".

أول تعليق من جنبلاط على لقائه بالجولاني

قال وليد جنبلاط الرئيس السابق للحزب الاشتراكي اللبناني: إن اللقاء مع القائد العام لإدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع الملقب بالجولاني كان مثمرا.

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، أضاف جنبلاط: "الطريق طويل وسوريا ولبنان يعانيان من التوسع الإسرائيلي.. نتمنى أن تعود العلاقات اللبنانية السورية الى الأصول الطبيعية من خلال العلاقات الدبلوماسية".

لقاء جنبلاط وأحمد الشرع

وفي وقت سابق من اليوم، قال أحمد الشرع رئيس هيئة تحرير الشام ، خلال لقائه الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط:” سوريا تغيرت واستطعنا حماية المنطقة والإقليم ونقف على مسافة واحدة من الجميع".

وتابع: "نأمل أن ينتهي الانقسام الطائفي في لبنان وأن تحل الكفاءات مكان المحاصصة، فـ لبنان عمق استراتيجي وخاصرة لسوريا ونأمل بناء علاقة استراتيجية وثيقة بين البلدين، فالنظام السابق قمع اللبنانيين والسوريين واغتال قيادات من الجانبين. معتزون بثقافتنا وإسلامنا وديننا يحمي حقوق كل الطوائف والملل".

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