الولايات المتحدة تكشف موقفها من العدوان الإسرائيلي على سوريا (فيديو)

كشف مايكل ميتشل المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، عن موقف الولايات المتحدة من العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية.

الأطراف المعنية بالأزمة السورية

وقال "ميتش" خلال حديثه ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم" إن الولايات المتحدة الأمريكية على اتصال مستمر مع كافة الأطراف المعنية بالملف السوري ومن بينها إسرائيل.

جلسات الولايات المتحدة وإسرائيل

وأضاف متحدث الخارجية الأمريكية: قلنا للإسرائيليين في جلسات دبلوماسية نريد أن نرى على مدى طويل احترام سيادة سوريا برمتها.



سبب العدوان الإسرائيلي على سوريا

وأشار إلي أن هناك نوع من الفراغ الأمني والسياسي في سوريا وبحسب ما صرحت به إسرائيل انها قامت بعمليات عسكرية كإجراء احترازي حفاظًا على أمنها، ولكن الولايات المتحدة تؤمن بأن تكون تلك العمليات العسكرية محدودة ومؤقتة وتحترم سوريا على مدى طويل، ونريد استئناف اتفاقية 1974 في أسرع وقت ممكن ونحن على استعداد لتحقيق هذا الهدف ودفع إسرائيل لاحترام الاتفاقية.



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